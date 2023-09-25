الإمارات: أسبوع مستقبل المناخ ينطلق الثلاثاء المقبل ويستعرض 3 محاور رئيسية

الإمارات: أسبوع مستقبل المناخ ينطلق الثلاثاء المقبل ويستعرض 3 محاور رئيسية
التاريخ
9/25/2023 2:52:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تنطلق فعاليات“أسبوع مستقبل المناخ” التي ينظمها“متحف المستقبل” في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة“فكر”، بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى السبت 30 سبتمبر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن عددًا من الوزراء والمسئولين الحكوميين سيناقشون بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم عددًا من أهم التحديات المناخية في 20 جلسة رئيسية تنعقد على مدار 3 أيام (26 و27 و30 سبتمبر)، إضافة إلى 6 ورش عمل و3 فعاليات مصاحبة.
وستركز الفعاليات والحوارات على 3 محاور رئيسية تشمل مستقبل العمل المناخي ودور التكنولوجيا في مواجهة تحدياته، والجيل القادم من الحلول المناخية ودور ريادة الأعمال في تطويرها، وأهمية تعزيز الوعي المناخي والسلوكيات الإنسانية لتحقيق الأهداف المناخية.
أ. ش. أ
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