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الإمارات: أسبوع مستقبل المناخ ينطلق الثلاثاء المقبل ويستعرض 3 محاور رئيسية

9/25/2023 2:52:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنطلق فعاليات“أسبوع مستقبل المناخ” التي ينظمها“متحف المستقبل” في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة“فكر”، بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى السبت 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن عددًا من الوزراء والمسئولين الحكوميين سيناقشون بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم عددًا من أهم التحديات المناخية في 20 جلسة رئيسية تنعقد على مدار 3 أيام (26 و27 و30 سبتمبر)، إضافة إلى 6 ورش عمل و3 فعاليات مصاحبة.

وستركز الفعاليات والحوارات على 3 محاور رئيسية تشمل مستقبل العمل المناخي ودور التكنولوجيا في مواجهة تحدياته، والجيل القادم من الحلول المناخية ودور ريادة الأعمال في تطويرها، وأهمية تعزيز الوعي المناخي والسلوكيات الإنسانية لتحقيق الأهداف المناخية.

أ. ش. أ

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