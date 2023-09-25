ويليام كوهان يكتب: مخاطر الصناديق النقدية تحتاج لمراقبتها عن كثب

فى الوقت الحالى، تبلغ الاستثمارات فى الصناديق النقدية نحو 5.6 تريليون دولار، وفقا لمعهد“انفستمنت كومبانى”، ارتفاعا من 2.6 تريليون دولار قبل عقد من الزمن.

فهل هذا أمر يدعو للقلق؟ أم أنه مجرد انعكاس للغريزة البشرية التى تدفعها إلى تعظيم حجم المخاطر مقابل عائد أعلى؟ وفقًا لشركة“كران داتا” Crane Data، فإن صناديق سوق المال ذات العائدات الأعلى تقدم للمستثمرين هذه الأيام عائدا سنويا يبلغ نحو 5%.

وقد لاحظ المستثمرون، وفقًا لصحيفة“ذا كوبيسى ليتر”، أنه منذ أن بدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة فى مارس 2022، تم سحب حوالى 862 مليار دولار من الودائع المصرفية واستثمارها فى أماكن أخرى، بما فى ذلك فى الصناديق النقدية، أى حوالى 12 مرة أكثر مما تم سحبه من البنوك الكبرى فى الولايات المتحدة. أعقاب الأزمة المالية عام 2008. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن بنك جيه بى مورجان تشيس، وهو أكبر بنك فى الولايات المتحدة، يدفع للمودعين على حساباتهم الجارية 0.01% فائدة سنويا، فإن القرار الجماعى يبدو منطقيا.

ولكن هل الصناديق النقدية آمنة كما يعتقد كثير من الناس؟

أصبحت الصناعة أكثر أمانًا منذ الأزمة المالية من خلال سلسلة من الإصلاحات، وقد أدى ذلك إلى تحول كبير بين المستثمرين.

ومن بين 5.6 تريليون دولار مستثمرة فى الصناديق النقدية يوجد نحو 4.6 تريليون دولار فى الصناديق الحكومية الأكثر أمانًا.

ولكن كما رأينا فى انهيار بنك سليكون فالى هذا العام، فلا تزال المخاطر قائمة فى الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية فى بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة، خاصة إذا تم سحب الودائع بشكل سريع واضطر المديرون إلى بيع الأصول، وهو ما يؤدى إلى بلورة الخسائر.

ولعل تدفق السيولة إلى الصناديق النقدية يثير قلق العديد من الأشخاص الذين أتحدث إليهم بانتظام فى وول ستريت.

قال لى أحد الخبراء الماليين المخضرمين عبر البريد الإلكتروني:“لا أحد يرغب فى قول الحقيقة”.

ثمة كثير من الأموال المودعة فى هذه الصناديق ولا توجد فى الواقع شبكات أمان. لقد هرب الناس فى حالة من الذعر من البنوك إلى الأدوات ذات العائد المرتفع دون فهمها.

وفى خضم انهيار بنك سيليكون فالى، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن“نقاط الضعف فى النظام المالى أكثر وضوحًا بسبب عمليات البيع وتحقق خسائر الأصول، فهى الصناديق النقدية”.

وهنا تكمن مشكلة صناديق سوق المال: فخلافاً للودائع المصرفية، التى يتم التأمين عليها بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار لكل حساب من قِبَل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، فإن صناديق سوق المال غير مؤمن عليها.

ويدير صندوق“دريفوس”، التابع لبنك“أوف نيويورك ميلون”، والذى يمارس أعماله منذ ما يزيد عن 41 عامًا، أصولاً بنحو 2.4 مليار دولار، ويقدم للمستثمرين عائدًا سنويًا 5%، لكن كما هو متوقع منه لا يخفى المخاطر.

فيقول مقدمًا“إن الاستثمار فى الصندوق ليس وديعة مصرفية، فهى وثائق غير مؤمن أو مضمونة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أو أى وكالة حكومية أخرى، من الممكن أن تخسر المال من خلال الاستثمار فى الصندوق.”

ومع ذلك، توافد المستثمرون عليه وعلى العديد من الصناديق المماثلة الأخرى، لمحاولة الحصول على عوائد أعلى.

ولكن كما يتذكر العديد من القراء بلا شك، فى سبتمبر 2008، أفلس صندوق“ريزيرف برايمري”، وهو واحد من أقدم صناديق سوق المال وأكثرها شهرة، فى خضم الأزمة المالية، إذ فقدت ما بدأ وكأنها استثمارات آمنة قيمتها مثلما فقدت سندات“ليمان براذرز” قيمتها بشكل حاد بعد انهيار البنك، ما أدى إلى تداول الصندوق عند مستوى منخفض يصل إلى 97 سنتًا مقابل الدولار.

وكانت هذه واحدة من المرات القليلة التى انخفض فيها صندوق سوق المال إلى ما دون القيمة الاسمية، مما أدى إلى إثارة المزيد من الفزع فى النظام المالى المتوتر بالفعل.

ومن الواضح أن نفس الشيء يمكن أن يحدث مرة أخرى إذا حدثت هزة فى الأسواق المالية وأعقب ذلك حالة من الذعر، وقد يحاول المستثمرون الفرار بأموالهم من الصناديق النقدية للعودة إلى الودائع المضمونة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ومن شأن هذا التدافع أن يجبر الصناديق على بيع أصولها، وهو ما من شأنه أن يؤدى فى الأرجح إلى خسارة قيمتها وتفاقم دوامة الهبوط.

هذا هو الشيء المتعلق بالأزمات المالية. نحن نعلم أنها تحدث بشكل منتظم وأنه من السهل رؤية العلامات التحذيرية عند النظر إلى الماضي. صحيح أن الصناديق النقدية أصبحت أكثر أماناً، ولكن لا تزال هناك مخاطر تحتاج إلى مراقبة متأنية.

بقلم: ويليام كوهان

مسئول سابق لدى بنوك الاستثمار ومؤلف كتاب“قوة الفشل”

المصدر: فاينانشيال تايمز