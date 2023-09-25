ويليام كوهان يكتب: مخاطر الصناديق النقدية تحتاج لمراقبتها عن كثب

(MENAFN- Al-Borsa News)
فى الأعوام العشرة الماضية، اندفع المستثمرون الأفراد والمؤسسات إلى صناديق الاستثمار النقدية فى الولايات المتحدة، والتى يفترض أنها مكان آمن لحفظ الأموال فى الأمد القريب لحين توافر فرصة أفضل لاستغلالها.
فى الوقت الحالى، تبلغ الاستثمارات فى الصناديق النقدية نحو 5.6 تريليون دولار، وفقا لمعهد“انفستمنت كومبانى”، ارتفاعا من 2.6 تريليون دولار قبل عقد من الزمن.
فهل هذا أمر يدعو للقلق؟ أم أنه مجرد انعكاس للغريزة البشرية التى تدفعها إلى تعظيم حجم المخاطر مقابل عائد أعلى؟ وفقًا لشركة“كران داتا” Crane Data، فإن صناديق سوق المال ذات العائدات الأعلى تقدم للمستثمرين هذه الأيام عائدا سنويا يبلغ نحو 5%.
وقد لاحظ المستثمرون، وفقًا لصحيفة“ذا كوبيسى ليتر”، أنه منذ أن بدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة فى مارس 2022، تم سحب حوالى 862 مليار دولار من الودائع المصرفية واستثمارها فى أماكن أخرى، بما فى ذلك فى الصناديق النقدية، أى حوالى 12 مرة أكثر مما تم سحبه من البنوك الكبرى فى الولايات المتحدة. أعقاب الأزمة المالية عام 2008. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن بنك جيه بى مورجان تشيس، وهو أكبر بنك فى الولايات المتحدة، يدفع للمودعين على حساباتهم الجارية 0.01% فائدة سنويا، فإن القرار الجماعى يبدو منطقيا.
ولكن هل الصناديق النقدية آمنة كما يعتقد كثير من الناس؟
أصبحت الصناعة أكثر أمانًا منذ الأزمة المالية من خلال سلسلة من الإصلاحات، وقد أدى ذلك إلى تحول كبير بين المستثمرين.
ومن بين 5.6 تريليون دولار مستثمرة فى الصناديق النقدية يوجد نحو 4.6 تريليون دولار فى الصناديق الحكومية الأكثر أمانًا.
ولكن كما رأينا فى انهيار بنك سليكون فالى هذا العام، فلا تزال المخاطر قائمة فى الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية فى بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة، خاصة إذا تم سحب الودائع بشكل سريع واضطر المديرون إلى بيع الأصول، وهو ما يؤدى إلى بلورة الخسائر.
ولعل تدفق السيولة إلى الصناديق النقدية يثير قلق العديد من الأشخاص الذين أتحدث إليهم بانتظام فى وول ستريت.
قال لى أحد الخبراء الماليين المخضرمين عبر البريد الإلكتروني:“لا أحد يرغب فى قول الحقيقة”.
ثمة كثير من الأموال المودعة فى هذه الصناديق ولا توجد فى الواقع شبكات أمان. لقد هرب الناس فى حالة من الذعر من البنوك إلى الأدوات ذات العائد المرتفع دون فهمها.
وفى خضم انهيار بنك سيليكون فالى، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن“نقاط الضعف فى النظام المالى أكثر وضوحًا بسبب عمليات البيع وتحقق خسائر الأصول، فهى الصناديق النقدية”.
وهنا تكمن مشكلة صناديق سوق المال: فخلافاً للودائع المصرفية، التى يتم التأمين عليها بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار لكل حساب من قِبَل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، فإن صناديق سوق المال غير مؤمن عليها.
ويدير صندوق“دريفوس”، التابع لبنك“أوف نيويورك ميلون”، والذى يمارس أعماله منذ ما يزيد عن 41 عامًا، أصولاً بنحو 2.4 مليار دولار، ويقدم للمستثمرين عائدًا سنويًا 5%، لكن كما هو متوقع منه لا يخفى المخاطر.
فيقول مقدمًا“إن الاستثمار فى الصندوق ليس وديعة مصرفية، فهى وثائق غير مؤمن أو مضمونة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أو أى وكالة حكومية أخرى، من الممكن أن تخسر المال من خلال الاستثمار فى الصندوق.”
ومع ذلك، توافد المستثمرون عليه وعلى العديد من الصناديق المماثلة الأخرى، لمحاولة الحصول على عوائد أعلى.
ولكن كما يتذكر العديد من القراء بلا شك، فى سبتمبر 2008، أفلس صندوق“ريزيرف برايمري”، وهو واحد من أقدم صناديق سوق المال وأكثرها شهرة، فى خضم الأزمة المالية، إذ فقدت ما بدأ وكأنها استثمارات آمنة قيمتها مثلما فقدت سندات“ليمان براذرز” قيمتها بشكل حاد بعد انهيار البنك، ما أدى إلى تداول الصندوق عند مستوى منخفض يصل إلى 97 سنتًا مقابل الدولار.
وكانت هذه واحدة من المرات القليلة التى انخفض فيها صندوق سوق المال إلى ما دون القيمة الاسمية، مما أدى إلى إثارة المزيد من الفزع فى النظام المالى المتوتر بالفعل.
ومن الواضح أن نفس الشيء يمكن أن يحدث مرة أخرى إذا حدثت هزة فى الأسواق المالية وأعقب ذلك حالة من الذعر، وقد يحاول المستثمرون الفرار بأموالهم من الصناديق النقدية للعودة إلى الودائع المضمونة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ومن شأن هذا التدافع أن يجبر الصناديق على بيع أصولها، وهو ما من شأنه أن يؤدى فى الأرجح إلى خسارة قيمتها وتفاقم دوامة الهبوط.
هذا هو الشيء المتعلق بالأزمات المالية. نحن نعلم أنها تحدث بشكل منتظم وأنه من السهل رؤية العلامات التحذيرية عند النظر إلى الماضي. صحيح أن الصناديق النقدية أصبحت أكثر أماناً، ولكن لا تزال هناك مخاطر تحتاج إلى مراقبة متأنية.
بقلم: ويليام كوهان
مسئول سابق لدى بنوك الاستثمار ومؤلف كتاب“قوة الفشل”
المصدر: فاينانشيال تايمز