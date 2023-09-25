كيف تعيد آسيا صياغة نموذجها الاقتصادى؟

(MENAFN- Al-Borsa News)
قبل 700 عام، كانت طرق التجارة البحرية الممتدة من ساحل اليابان إلى البحر الأحمر، مليئة بالمراكب الشراعية العربية، وسفن الينك الصينية التي تنقل السيراميك والمعادن الثمينة والمنسوجات عبر المنطقة.
وفي وسطها، ازدهر مركز تجاري يعرف باسم سنغافورة، ولم تتعطل الشبكة التجارية الهائلة بين آسيا إلا بوصول البحارة من الإمبراطوريات الأوروبية الناشئة وظهور أسواق أبعد للسلع الآسيوية.
وتجري اليوم إعادة تشكيل أخرى، فقد كان نموذج“مصنع آسيا” الذي ساد في أواخر القرن العشرين، والذي أنتجت فيه القارة منتجات للمستهلكين الأمريكيين والأوروبيين، بمثابة دفعة مذهلة لازدهار الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وفي 1990، كان 46% فقط من التجارة الآسيوية تجري داخل القارة، مع تدفق كميات هائلة من البضائع إلى الغرب، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 58% بحلول 2021، وهو أقرب إلى المستويات الأوروبية البالغة 69%.
وقد أدى ارتفاع مستويات التجارة الإقليمية إلى زيادة تدفقات رأس المال أيضًا، الأمر الذي أدى إلى تقييد الدول بشكل أكثر إحكامًا.
بدأ عصر جديد من التجارة الآسيوية، وهو عصر سيعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي والسياسي للقارة، إذ بدأ ظهورها مع نمو سلاسل التوريد المتطورة التي تركزت أولاً في اليابان في التسعينيات، ثم في الصين أيضًا لاحقًا، حسب مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.
وسرعان ما بدأت السلع الوسيطة، وهي المكونات التي ستصبح في النهاية جزءًا من المنتجات النهائية، في التحرك عبر الحدود بأعداد أكبر، وتبعهم الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويمتلك المستثمرون الآسيويون الآن 59% من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقتهم، باستثناء المركزين الماليين في هونج كونج وسنغافورة، ارتفاعاً من 48% في 2010.
كما ارتفعت حصة الاستثمار المباشر من آسيا لدى كل من الهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 10%، لتتراوح بين 26% و61%.
ثم أصبحت الخدمات المصرفية عبر الحدود آسيوية بشكل أكثر بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وقبل اندلاع الأزمة، كانت البنوك المحلية تمثل نحو ثلث الإقراض الخارجي في المنطقة، لكنهم يشكلون الآن أكثر من النصف، بعد أن استفادوا من تراجع الممولين الغربيين، وقد قادت بنوك الدولة الضخمة في الصين الطريق.
كما تضاعفت القروض الخارجية من البنك الصناعي والتجاري الصيني من مستويات عام 2012 إلى 203 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وانتشرت البنوك العملاقة في اليابان، بهدف الهروب من هوامش الربح الضيقة في الداخل، كما فعل بنك“يونايتد أوفرسيز” في سنغافورة والمؤسسة المصرفية الصينية الخارجية، فيما تضاءل وجود الحكومات الغربية.
في مسح حديث أجراه معهد إيزيس يوسف إسحاق في سنغافورة، على باحثين ورجال أعمال وصُناع سياسات من جنوب شرق آسيا، يعتقد نحو 32% من المشاركين أن أمريكا هي القوة السياسية الأكثر نفوذاً في المنطقة، فيما وصفها 11% فقط من المشاركين بأنها القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا.
واستحوذت الاستثمارات التي تقودها الدولة من الصين إلى بقية القارة في إطار مبادرة الحزام والطريق على الاهتمام، لكن المساعدات الرسمية والاستثمارات التي تيسرها الحكومة من اليابان وكوريا الجنوبية تنمو أيضًا.
هذه الاتجاهات ستتسارع على الأرجح، إذ تدرس شركات المنطقة التي تعتمد على المصانع الصينية البدائل المتواجدة في الهند وجنوب شرق آسيا في مواجهة تدهور العلاقات بين أمريكا والصين.
وفي الوقت نفسه، يتوقع قلة من الرؤساء التخلي عن الصين بالكامل، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى سلسلتي توريد آسيويتين، بجانب بعض مضاعفة الاستثمار، وستسرع الصفقات التجارية هذا الأمر.
أشارت دراسة نشرت العام الماضي إلى أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية واسعة لكن ضحلة وقعت في 2020، ستعزز الاستثمارات في المنطقة.
وعلى النقيض من ذلك، هناك فرصة ضئيلة لحصول المصدرين الآسيويين على قدر أكبر من الوصول إلى السوق الأمريكية، وذلك نتيجة لتخلي أمريكا عن اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ في 2017.
يشير سابيتا براكاش من الشركة الائتمانية الخاصة“أيه دي إم كابيتال” إلى أن الحاجة إلى إنشاء سلاسل توريد جديدة تعني أن النقل والخدمات اللوجستية مجال آخر ربما تزداد فيه الاستثمارات البينية الآسيوية.
ارتفع حجم سوق الائتمان الخاص في جنوب شرق آسيا والهند بنحو 50% بين 2020 ومنتصف 2022، ليصل إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، كما يتجه مستثمرون كبار آخرون إلى البنية التحتية أيضًا.
كما ينفق صندوق الثروة السيادية في سنغافورة، الذي يدير جزءًا من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، مبالغ كبيرة على البناء اللازم لسلاسل التوريد الجديدة.
من شأن التغيرات في المدخرات والديموغرافيا الآسيوية أن تعمل أيضًا على تسريع التكامل الاقتصادي، فقد صعدت الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان في صفوف المستثمرين الأجانب لتصبح من بين أكبر المستثمرين في العالم.
وقد صدرت هذه الأجزاء الأكثر ثراءً والأقدم في القارة كميات هائلة من رأس المال إلى بقية المنطقة، حيث تتبع الأموال النقدية الروابط التجارية التي تم إنشاؤها مؤخرًا.
استثمرت البلدان الأكثر ثراء والأقدم في آسيا نحو 329 مليار دولار في 2011 في الاقتصادات الأحدث والأفقر في بنجلاديش وكمبوديا والهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 698 مليار دولار بعد عقد.
يقول راجو نارين، من بنك“ناتيكسيس” الاستثماري، إنه لا يزال هناك توسع حضري يحدث في الهند وجنوب شرق آسيا، ورأس المال يتبع هذه الاتجاهات.
ولا تتطلب المدن الكبرى مزيدًا من الاستثمار في البنية الأساسية فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى شركات جديدة أكثر ملاءمة للحياة الحضرية.
ويقول نارين إن نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في آسيا يتغير، حيث أصبح أشبه بما هو موجود في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وحتى مع تباطؤ الصفقات داخل وخارج الصين إلى حد كبير، فقد أصبح نشاط الاندماج والاستحواذ أكثر شيوعًا في أماكن أخرى.
تتشوق البنوك اليابانية، التي تواجه أسعار فائدة منخفضة ونموًا اقتصاديًا بطيئًا في الداخل، إلى إبرام الصفقات، فقد استحوذت مجموعة“سوميتومو ميتسوي” المالية ومجموعة“ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشيال” خلال العام الماضي على شركات مالية إندونيسية وفلبينية وفيتنامية.
في الوقت نفسه، فإن ارتفاع الاستهلاك الآسيوي يجعل الاقتصادات المحلية أكثر جاذبية كأسواق.
ففي حين يُستورد نحو 70% من السلع الاستهلاكية في أوروبا من المنطقة المحلية، فإن 44% منها فقط تستورد من آسيا، وهذا سيتغير على الأرجح.
ومن بين 113 مليون شخص يُتوقع دخولهم خلال العام المقبل طبقة المستهلكين العالمية- ينفقوا أكثر من 12 دولاراً يوميًا بقيمة الدولار في 2017، معدلة وفقاً للقوة الشرائية- سيكون هناك 91 مليون فقط في آسيا، وفقًا لشركة الأبحاث العالمية“وورلد داتا لاب”.
وحتى مع تباطؤ نمو الدخل في الصين بعد عقود من التوسع، فإن وتيرته ستتسارع في بلدان أخرى.
وُيتوقع أن تشهد الاقتصادات الخمسة الأكبر في منطقة آسيان- وهي كتلة إقليمية مكونة من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند- نموًا في الواردات بنسبة 5.7% سنويًا بين عامي 2023 و2028، وهي أسرع وتيرة في أي منطقة.
جدير بالذكر ان أنماط التجارة الإقليمية هذه من شأنها أن تمثل عودة إلى وضع أكثر طبيعية.
وكان نموذج التصدير الذي يشمل الكرة الأرضية، والذي وفر مستويات معيشة تضاهي العالم الأول لأجزاء كبيرة من آسيا، وشجع الاستثمار من مناطق بعيدة، نتاجاً لظروف تاريخية فريدة من نوعها، فكمية البضائع التي تنتقل من المدن الصناعية في القارة إلى أمريكا أعلى بكثير مما يمكن التنبؤ به من خلال الحجم النسبي لأسواق التصدير والاستيراد الخاصة بها.
في الواقع، تشير دراسة أجراها معهد البحوث الاقتصادية لمنطقة الآسيان وشرق آسيا إلى أن صادرات الآلات من شمال شرق وجنوب شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية في 2019 كانت أكثر من ضعف ما توحي به هذه العوامل.
وأوضحت“ذا إيكونوميست” أن الروابط التجارية الأوثق من شأنها ربط الدورات التجارية في الاقتصادات الآسيوية بشكل أكثر إحكامًا.
وبالرغم من الاستخدام المستمر للدولار في المعاملات عبر الحدود واستمرار ولع المستثمرين الآسيويين بأسواق الغرب، خلصت دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي في 2021 إلى أن الاقتصادات الآسيوية أصبحت الآن أكثر عرضة للتداعيات الناجمة عن الصدمات الاقتصادية في الصين مقارنة بأمريكا.
هذا الأمر ظهر بوضوح في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت التجارة المتعثرة في الصين على المصدرين في كوريا الجنوبية وتايوان، وارتفاع مستويات التجارة- ليس فقط في الأجزاء الوسيطة لكن في السلع الجاهزة للاستهلاك- يعني أن عملات القارة وقرارات السياسة النقدية ستتحرك معًا على نحو متزايد.
وهذا الأمر ستكون له تداعيات سياسية، إذ ستحتفظ أمريكا بنفوذها على الأمن الآسيوي، لكن أهميتها الاقتصادية ستتراجع، وسيكون رجال الأعمال وصُناع السياسات المحليون أكثر اهتماماً وتقبلاً لجيرانهم، بدلاً من العملاء والبلدان البعيدة.
لم يتم الوصول إلى النقطة القصوى للتكامل الإقليمي بعد في ظل استمرار بناء المصانع المحلية وتزايد الاستهلاك وارتفاع مستويات إدخار المدخرين المسنين في آسيا الذين يشعرون باليأس تجاه تمويل المشاريع.
وسيكون العصر الجديد للتجارة الآسيوية أكثر تركيزاً على المستوى المحلي وأقل توجهاً نحو الغرب، وكذلك القارة نفسها.