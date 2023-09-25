كيف تعيد آسيا صياغة نموذجها الاقتصادى؟

وفي وسطها، ازدهر مركز تجاري يعرف باسم سنغافورة، ولم تتعطل الشبكة التجارية الهائلة بين آسيا إلا بوصول البحارة من الإمبراطوريات الأوروبية الناشئة وظهور أسواق أبعد للسلع الآسيوية.

وتجري اليوم إعادة تشكيل أخرى، فقد كان نموذج“مصنع آسيا” الذي ساد في أواخر القرن العشرين، والذي أنتجت فيه القارة منتجات للمستهلكين الأمريكيين والأوروبيين، بمثابة دفعة مذهلة لازدهار الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وفي 1990، كان 46% فقط من التجارة الآسيوية تجري داخل القارة، مع تدفق كميات هائلة من البضائع إلى الغرب، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 58% بحلول 2021، وهو أقرب إلى المستويات الأوروبية البالغة 69%.

وقد أدى ارتفاع مستويات التجارة الإقليمية إلى زيادة تدفقات رأس المال أيضًا، الأمر الذي أدى إلى تقييد الدول بشكل أكثر إحكامًا.

بدأ عصر جديد من التجارة الآسيوية، وهو عصر سيعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي والسياسي للقارة، إذ بدأ ظهورها مع نمو سلاسل التوريد المتطورة التي تركزت أولاً في اليابان في التسعينيات، ثم في الصين أيضًا لاحقًا، حسب مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وسرعان ما بدأت السلع الوسيطة، وهي المكونات التي ستصبح في النهاية جزءًا من المنتجات النهائية، في التحرك عبر الحدود بأعداد أكبر، وتبعهم الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويمتلك المستثمرون الآسيويون الآن 59% من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقتهم، باستثناء المركزين الماليين في هونج كونج وسنغافورة، ارتفاعاً من 48% في 2010.

كما ارتفعت حصة الاستثمار المباشر من آسيا لدى كل من الهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 10%، لتتراوح بين 26% و61%.

ثم أصبحت الخدمات المصرفية عبر الحدود آسيوية بشكل أكثر بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وقبل اندلاع الأزمة، كانت البنوك المحلية تمثل نحو ثلث الإقراض الخارجي في المنطقة، لكنهم يشكلون الآن أكثر من النصف، بعد أن استفادوا من تراجع الممولين الغربيين، وقد قادت بنوك الدولة الضخمة في الصين الطريق.

كما تضاعفت القروض الخارجية من البنك الصناعي والتجاري الصيني من مستويات عام 2012 إلى 203 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وانتشرت البنوك العملاقة في اليابان، بهدف الهروب من هوامش الربح الضيقة في الداخل، كما فعل بنك“يونايتد أوفرسيز” في سنغافورة والمؤسسة المصرفية الصينية الخارجية، فيما تضاءل وجود الحكومات الغربية.

في مسح حديث أجراه معهد إيزيس يوسف إسحاق في سنغافورة، على باحثين ورجال أعمال وصُناع سياسات من جنوب شرق آسيا، يعتقد نحو 32% من المشاركين أن أمريكا هي القوة السياسية الأكثر نفوذاً في المنطقة، فيما وصفها 11% فقط من المشاركين بأنها القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا.

واستحوذت الاستثمارات التي تقودها الدولة من الصين إلى بقية القارة في إطار مبادرة الحزام والطريق على الاهتمام، لكن المساعدات الرسمية والاستثمارات التي تيسرها الحكومة من اليابان وكوريا الجنوبية تنمو أيضًا.

هذه الاتجاهات ستتسارع على الأرجح، إذ تدرس شركات المنطقة التي تعتمد على المصانع الصينية البدائل المتواجدة في الهند وجنوب شرق آسيا في مواجهة تدهور العلاقات بين أمريكا والصين.

وفي الوقت نفسه، يتوقع قلة من الرؤساء التخلي عن الصين بالكامل، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى سلسلتي توريد آسيويتين، بجانب بعض مضاعفة الاستثمار، وستسرع الصفقات التجارية هذا الأمر.

أشارت دراسة نشرت العام الماضي إلى أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية واسعة لكن ضحلة وقعت في 2020، ستعزز الاستثمارات في المنطقة.

وعلى النقيض من ذلك، هناك فرصة ضئيلة لحصول المصدرين الآسيويين على قدر أكبر من الوصول إلى السوق الأمريكية، وذلك نتيجة لتخلي أمريكا عن اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ في 2017.

يشير سابيتا براكاش من الشركة الائتمانية الخاصة“أيه دي إم كابيتال” إلى أن الحاجة إلى إنشاء سلاسل توريد جديدة تعني أن النقل والخدمات اللوجستية مجال آخر ربما تزداد فيه الاستثمارات البينية الآسيوية.

ارتفع حجم سوق الائتمان الخاص في جنوب شرق آسيا والهند بنحو 50% بين 2020 ومنتصف 2022، ليصل إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، كما يتجه مستثمرون كبار آخرون إلى البنية التحتية أيضًا.

كما ينفق صندوق الثروة السيادية في سنغافورة، الذي يدير جزءًا من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، مبالغ كبيرة على البناء اللازم لسلاسل التوريد الجديدة.

من شأن التغيرات في المدخرات والديموغرافيا الآسيوية أن تعمل أيضًا على تسريع التكامل الاقتصادي، فقد صعدت الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان في صفوف المستثمرين الأجانب لتصبح من بين أكبر المستثمرين في العالم.

وقد صدرت هذه الأجزاء الأكثر ثراءً والأقدم في القارة كميات هائلة من رأس المال إلى بقية المنطقة، حيث تتبع الأموال النقدية الروابط التجارية التي تم إنشاؤها مؤخرًا.

استثمرت البلدان الأكثر ثراء والأقدم في آسيا نحو 329 مليار دولار في 2011 في الاقتصادات الأحدث والأفقر في بنجلاديش وكمبوديا والهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 698 مليار دولار بعد عقد.

يقول راجو نارين، من بنك“ناتيكسيس” الاستثماري، إنه لا يزال هناك توسع حضري يحدث في الهند وجنوب شرق آسيا، ورأس المال يتبع هذه الاتجاهات.

ولا تتطلب المدن الكبرى مزيدًا من الاستثمار في البنية الأساسية فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى شركات جديدة أكثر ملاءمة للحياة الحضرية.

ويقول نارين إن نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في آسيا يتغير، حيث أصبح أشبه بما هو موجود في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وحتى مع تباطؤ الصفقات داخل وخارج الصين إلى حد كبير، فقد أصبح نشاط الاندماج والاستحواذ أكثر شيوعًا في أماكن أخرى.

تتشوق البنوك اليابانية، التي تواجه أسعار فائدة منخفضة ونموًا اقتصاديًا بطيئًا في الداخل، إلى إبرام الصفقات، فقد استحوذت مجموعة“سوميتومو ميتسوي” المالية ومجموعة“ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشيال” خلال العام الماضي على شركات مالية إندونيسية وفلبينية وفيتنامية.

في الوقت نفسه، فإن ارتفاع الاستهلاك الآسيوي يجعل الاقتصادات المحلية أكثر جاذبية كأسواق.

ففي حين يُستورد نحو 70% من السلع الاستهلاكية في أوروبا من المنطقة المحلية، فإن 44% منها فقط تستورد من آسيا، وهذا سيتغير على الأرجح.

ومن بين 113 مليون شخص يُتوقع دخولهم خلال العام المقبل طبقة المستهلكين العالمية- ينفقوا أكثر من 12 دولاراً يوميًا بقيمة الدولار في 2017، معدلة وفقاً للقوة الشرائية- سيكون هناك 91 مليون فقط في آسيا، وفقًا لشركة الأبحاث العالمية“وورلد داتا لاب”.

وحتى مع تباطؤ نمو الدخل في الصين بعد عقود من التوسع، فإن وتيرته ستتسارع في بلدان أخرى.

وُيتوقع أن تشهد الاقتصادات الخمسة الأكبر في منطقة آسيان- وهي كتلة إقليمية مكونة من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند- نموًا في الواردات بنسبة 5.7% سنويًا بين عامي 2023 و2028، وهي أسرع وتيرة في أي منطقة.

جدير بالذكر ان أنماط التجارة الإقليمية هذه من شأنها أن تمثل عودة إلى وضع أكثر طبيعية.

وكان نموذج التصدير الذي يشمل الكرة الأرضية، والذي وفر مستويات معيشة تضاهي العالم الأول لأجزاء كبيرة من آسيا، وشجع الاستثمار من مناطق بعيدة، نتاجاً لظروف تاريخية فريدة من نوعها، فكمية البضائع التي تنتقل من المدن الصناعية في القارة إلى أمريكا أعلى بكثير مما يمكن التنبؤ به من خلال الحجم النسبي لأسواق التصدير والاستيراد الخاصة بها.

في الواقع، تشير دراسة أجراها معهد البحوث الاقتصادية لمنطقة الآسيان وشرق آسيا إلى أن صادرات الآلات من شمال شرق وجنوب شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية في 2019 كانت أكثر من ضعف ما توحي به هذه العوامل.

وأوضحت“ذا إيكونوميست” أن الروابط التجارية الأوثق من شأنها ربط الدورات التجارية في الاقتصادات الآسيوية بشكل أكثر إحكامًا.

وبالرغم من الاستخدام المستمر للدولار في المعاملات عبر الحدود واستمرار ولع المستثمرين الآسيويين بأسواق الغرب، خلصت دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي في 2021 إلى أن الاقتصادات الآسيوية أصبحت الآن أكثر عرضة للتداعيات الناجمة عن الصدمات الاقتصادية في الصين مقارنة بأمريكا.

هذا الأمر ظهر بوضوح في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت التجارة المتعثرة في الصين على المصدرين في كوريا الجنوبية وتايوان، وارتفاع مستويات التجارة- ليس فقط في الأجزاء الوسيطة لكن في السلع الجاهزة للاستهلاك- يعني أن عملات القارة وقرارات السياسة النقدية ستتحرك معًا على نحو متزايد.

وهذا الأمر ستكون له تداعيات سياسية، إذ ستحتفظ أمريكا بنفوذها على الأمن الآسيوي، لكن أهميتها الاقتصادية ستتراجع، وسيكون رجال الأعمال وصُناع السياسات المحليون أكثر اهتماماً وتقبلاً لجيرانهم، بدلاً من العملاء والبلدان البعيدة.

لم يتم الوصول إلى النقطة القصوى للتكامل الإقليمي بعد في ظل استمرار بناء المصانع المحلية وتزايد الاستهلاك وارتفاع مستويات إدخار المدخرين المسنين في آسيا الذين يشعرون باليأس تجاه تمويل المشاريع.

وسيكون العصر الجديد للتجارة الآسيوية أكثر تركيزاً على المستوى المحلي وأقل توجهاً نحو الغرب، وكذلك القارة نفسها.