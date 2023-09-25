البنك الدولى: أسعار الغذاء تواصل الارتفاع عالمياً

البنك الدولى: أسعار الغذاء تواصل الارتفاع عالمياً
التاريخ
9/25/2023 2:52:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.
أما من حيث القيم الحقيقية، فقد تجاوزت زيادات أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 81% من 162 دولة تتوفر بياناتها، حسبما ذكر البنك الدولي في آخر تحديث لبيانات الأمن الغذائي.
اقتصاد الشرق
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