Monday, 25 September 2023 11:06 GMT

البنك الدولى: أسعار الغذاء تواصل الارتفاع عالمياً

9/25/2023 2:52:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يواصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية الارتفاع، حيث تضرر المستهلكون في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا وزيمبابوي بشكل خاص، وفقاً للبنك الدولي.

أما من حيث القيم الحقيقية، فقد تجاوزت زيادات أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 81% من 162 دولة تتوفر بياناتها، حسبما ذكر البنك الدولي في آخر تحديث لبيانات الأمن الغذائي.

اقتصاد الشرق

MENAFN25092023000202011048ID1107132892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث