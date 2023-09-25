4.8 مليار دولار قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ حاليًا

4.8 مليار دولار قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ حاليًا
التاريخ
9/25/2023 2:52:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن حجم البضائع المتراكمة فى الموانئ فى الوقت الحالى يبلغ نحو 4.8 مليار دولار.
وأضافت المصادر أن مشكلة تراكم البضائع على أرصفة الموانئ ظهرت مع الأزمة الأوكرانية الروسية التى أثرت على الكثير من بلدان العالم، مشيرة إلى أن المبالغ الحالية أقل بكثير من حجمها قبل سنة والتى بلغت نحو 12 مليار دولار آنذاك.
وقالت إن الحكومة اتخذت تدابير جادة للإفراج على البضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، من خلال التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.
وتتم عمليات الإفراج الجمركى بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين فى الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم الجهود الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وكشف وزير المالية محمد معيط فى بيان صادر منتصف يونيو الماضى، أن قيمة البضائع المفرج عنها فى العام الماضى وصلت إلى 37.7 مليار دولار، وفى العام الجارى 2023 وصلت إلى 31.7 مليار دولار.
وتكدست البضائع فى الموانئ بعد التدابير التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى العام الماضى للحد من الواردات نتيجة نقص العملة ومحاولة محاصرة الطلب عليها، وشملت تلك الإجراءات قصر العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية فقط باستثناء السلع الغذائية، والشركات الأجنبية التى لها فروع فى مصر من هذه القواعد.
واضطرت الحكومة والبنك المركزى للتخلى عن تلك القواعد بعد شهور من إقرارها نتيجة نقص الكثير من السلع المهمة فى الأسواق بما ذلك السلع اللازمة لإنتاج الغذاء ومدخلات الإنتاج والخامات الصناعية، وهو ما ساهم، مع تراجع قيمة الجنيه بأكثر من النصف، فى دفع التضخم لأعلى مستوياته المعروفة.
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