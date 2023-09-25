4.8 مليار دولار قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ حاليًا

وأضافت المصادر أن مشكلة تراكم البضائع على أرصفة الموانئ ظهرت مع الأزمة الأوكرانية الروسية التى أثرت على الكثير من بلدان العالم، مشيرة إلى أن المبالغ الحالية أقل بكثير من حجمها قبل سنة والتى بلغت نحو 12 مليار دولار آنذاك.

وقالت إن الحكومة اتخذت تدابير جادة للإفراج على البضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، من خلال التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.

وتتم عمليات الإفراج الجمركى بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين فى الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم الجهود الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وكشف وزير المالية محمد معيط فى بيان صادر منتصف يونيو الماضى، أن قيمة البضائع المفرج عنها فى العام الماضى وصلت إلى 37.7 مليار دولار، وفى العام الجارى 2023 وصلت إلى 31.7 مليار دولار.

وتكدست البضائع فى الموانئ بعد التدابير التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى العام الماضى للحد من الواردات نتيجة نقص العملة ومحاولة محاصرة الطلب عليها، وشملت تلك الإجراءات قصر العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية فقط باستثناء السلع الغذائية، والشركات الأجنبية التى لها فروع فى مصر من هذه القواعد.

واضطرت الحكومة والبنك المركزى للتخلى عن تلك القواعد بعد شهور من إقرارها نتيجة نقص الكثير من السلع المهمة فى الأسواق بما ذلك السلع اللازمة لإنتاج الغذاء ومدخلات الإنتاج والخامات الصناعية، وهو ما ساهم، مع تراجع قيمة الجنيه بأكثر من النصف، فى دفع التضخم لأعلى مستوياته المعروفة.