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CIB ينجح فى إتمام ثانى إصدار سندات توريق لصالح حالا بقيمة 1.04 مليار جنيه - جريدة البورصة

9/25/2023 2:52:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكى بالتعاون مع البنك التجارى الدولى“CIB” – باعتباره المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ – بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه، وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة فى الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد.

وقد حازت السندات التى تم إصدارها على تصنيف ائتمانى P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالى، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.

ويأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذى تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدد من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التى يشهدها السوق.

وأضافت:“يعتبر هذا الإصدار الثانى من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه فى ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة”.

وتابعت:“يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح آخر فى سابقة أعمال البنك التجارى الدولى وشركة حالا للتمويل الاستهلاكى، هذا بالإضافة إلى صفقات أخرى بخلاف التوريق فى طور الإعداد، تتمثل فى منتجات أخرى من أدوات الدخل الثابت”.

وقام مكتب معتوق بسيونى وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة“KPMG” بدور مراقب حسابات الإصدار.

شركة حالا للتمويل الاستهلاكى هى إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهى مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات تكنولوجية للفئات غير المستهدفة فى السوق المصرى، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر، وشركة مشروعى لتمويل المركبات الخفيفة.

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