CIB ينجح فى إتمام ثانى إصدار سندات توريق لصالح حالا بقيمة 1.04 مليار جنيه - جريدة البورصة

CIB ينجح فى إتمام ثانى إصدار سندات توريق لصالح حالا بقيمة 1.04 مليار جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكى بالتعاون مع البنك التجارى الدولى“CIB” – باعتباره المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ – بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه، وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة فى الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد.
وقد حازت السندات التى تم إصدارها على تصنيف ائتمانى P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالى، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
ويأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذى تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدد من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التى يشهدها السوق.
وأضافت:“يعتبر هذا الإصدار الثانى من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه فى ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة”.
وتابعت:“يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح آخر فى سابقة أعمال البنك التجارى الدولى وشركة حالا للتمويل الاستهلاكى، هذا بالإضافة إلى صفقات أخرى بخلاف التوريق فى طور الإعداد، تتمثل فى منتجات أخرى من أدوات الدخل الثابت”.
وقام مكتب معتوق بسيونى وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة“KPMG” بدور مراقب حسابات الإصدار. شركة حالا للتمويل الاستهلاكى هى إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهى مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات تكنولوجية للفئات غير المستهدفة فى السوق المصرى، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر، وشركة مشروعى لتمويل المركبات الخفيفة.
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