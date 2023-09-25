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ارتفاع مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

9/25/2023 2:52:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البحرين العام، نهاية جلسة تداولات، اليوم الأحد، مسجلاً مستوى 1.931.83 بارتفاع قدره 2.32 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 721.44 بارتفاع قدره 4.53 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونا و125 ألفا و54 سهما بقيمة إجمالية قدرها 263 ألفا و845 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87.81% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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