ارتفاع مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

ارتفاع مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق
التاريخ
9/25/2023 2:52:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البحرين العام، نهاية جلسة تداولات، اليوم الأحد، مسجلاً مستوى 1.931.83 بارتفاع قدره 2.32 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 721.44 بارتفاع قدره 4.53 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونا و125 ألفا و54 سهما بقيمة إجمالية قدرها 263 ألفا و845 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87.81% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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