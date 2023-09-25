ارتفاع مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

أقرأ أيضًا: بورصة البحرين تتداول أكثر من 6 ملايين سهم خلال هذا الأسبوع

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونا و125 ألفا و54 سهما بقيمة إجمالية قدرها 263 ألفا و845 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87.81% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.