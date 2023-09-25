مباحثات أردنية بريطانية لتعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر مجلس النواب وفداً من حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني برئاسة اللورد ريسيبي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب د.أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب خلدون حينا، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية البريطانية النائب دينا البشير، وأعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم روب بيتلر، وبوب ستيوارد، وكارولين انسيل، كريستفور كلاركسون، شارلوت ليزلي.

وأشار الصفدي إلى التراجع الحاد والخطير في دعم اللاجئين السوريين، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والدول المستضيفة، مستعرضاً الأعباء التي يتحملها الأردن على حدوده الشمالية.

وقال:“إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الأصدقاء البريطانيين، عبر تكثيف الاستثمارات البريطانية في المملكة، ومزيد من الاستيراد واستقطاب العمالة الأردنية، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية وقطاع تكنولوجيا المعلومات”، وحث الدول المانحة على دعم الأردن.

من جانبه، قال اللورد ريسبي إن العالم مدين للأردن في تحمله لأعباء اللاجئين، مؤكداً أهمية هذا الدور والرسائل التي حملها خطاب الملك عبد الله الثاني قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد اللورد ريسبي على ضرورة دعم الأردن في ملف اللاجئين، مشيراً إلى جهود المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.