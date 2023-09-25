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صندوق النقد يوافق على تمويل لبوركينا فاسو قدره 302 مليون دولار

9/25/2023 2:52:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة (إيكوفين) الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على اتفاقية تمويل بقيمة 302 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو؛ في إطار“التسهيل الائتماني الممتد”.

وأضافت (إيكوفين): إن إدارة صندوق النقد وافقت على صرف فورى قدره 31.8 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو، لافتة إلى أن التمويل يمتد على أربع سنوات، ويهدف إلى مساعدة البلاد على التغلب على مشاكلها الاقتصادية.

ويعد تمويل صندوق النقد الدولي جزءًا من التسهيل الائتماني الممدد (ECF) وهو برنامج يعرض من خلاله صندوق النقد الدولي الأموال للبلدان التي تواجه صعوبات مالية طويلة الأمد، ويهدف إلى دعم بوركينا فاسو في“حل مشاكل ميزان المدفوعات التي طال أمدها، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيف من تأثير الصدمات الحالية على الفئات الأكثر ضعفا والحد من الفقر”.

يأتي هذا الاتفاق في سياق تواجه فيه بوركينا فاسو ظروفا أمنية متدهورة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن الآثار المستمرة لتغير المناخ.
يشار إلى أن مؤسسة“بريتون وودز” وافقت في شهر مارس الماضي على صرف 80 مليون دولار في إطار نافذة“الصدمات الغذائية”، كجزء من التسهيل الائتماني السريع. وكان الهدف هو تمكين البلاد من الاستجابة لاحتياجات ميزان المدفوعات العاجلة المرتبطة بأزمة الغذاء العالمية والتخفيف من تأثير الصدمة الغذائية على الفئات الأكثر ضعفا.

وشهدت بوركينا فاسو نموا بنسبة 2.5% فى العام الماضي ولكنّها عانت تضخّما بلغ 14.1% وهو رقم قياسي في السنوات العشر المنصرمة والأعلى في منطقة الساحل، وفقا للبنك الدولي.
ويُتوقّع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.5% العام الجاري، بينما يُرتقب أن يعود التضخّم إلى 4.9%.

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