صندوق النقد يوافق على تمويل لبوركينا فاسو قدره 302 مليون دولار
التاريخ
9/25/2023 2:52:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة (إيكوفين) الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على اتفاقية تمويل بقيمة 302 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو؛ في إطار“التسهيل الائتماني الممتد”.
وأضافت (إيكوفين): إن إدارة صندوق النقد وافقت على صرف فورى قدره 31.8 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو، لافتة إلى أن التمويل يمتد على أربع سنوات، ويهدف إلى مساعدة البلاد على التغلب على مشاكلها الاقتصادية.
ويعد تمويل صندوق النقد الدولي جزءًا من التسهيل الائتماني الممدد (ECF) وهو برنامج يعرض من خلاله صندوق النقد الدولي الأموال للبلدان التي تواجه صعوبات مالية طويلة الأمد، ويهدف إلى دعم بوركينا فاسو في“حل مشاكل ميزان المدفوعات التي طال أمدها، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيف من تأثير الصدمات الحالية على الفئات الأكثر ضعفا والحد من الفقر”.
يأتي هذا الاتفاق في سياق تواجه فيه بوركينا فاسو ظروفا أمنية متدهورة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن الآثار المستمرة لتغير المناخ.
يشار إلى أن مؤسسة“بريتون وودز” وافقت في شهر مارس الماضي على صرف 80 مليون دولار في إطار نافذة“الصدمات الغذائية”، كجزء من التسهيل الائتماني السريع. وكان الهدف هو تمكين البلاد من الاستجابة لاحتياجات ميزان المدفوعات العاجلة المرتبطة بأزمة الغذاء العالمية والتخفيف من تأثير الصدمة الغذائية على الفئات الأكثر ضعفا.
وشهدت بوركينا فاسو نموا بنسبة 2.5% فى العام الماضي ولكنّها عانت تضخّما بلغ 14.1% وهو رقم قياسي في السنوات العشر المنصرمة والأعلى في منطقة الساحل، وفقا للبنك الدولي.
ويُتوقّع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.5% العام الجاري، بينما يُرتقب أن يعود التضخّم إلى 4.9%.
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