مؤشر EGX30 يواصل حصد المكاسب مع أداء إيجابى للأسهم القيادية

توقع محللون بالبورصة المصرية ، استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر الرئيسى على المدى المتوسط، وعزا المتعاملون بداية تعاملات الأسبوع الجارى، على أداء متباين للمؤشرات بدافع من عمليات البيع من الأفراد والمؤسسات المحلية تحديدًا.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 صعودًا بنسبة 0.66% ليصل إلى 20213 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعا بنسبة 0.02% ليصل إلى 3827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.10% إلى مستوى 5680 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.70% عند مستوى 24389 نقطة.

قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية، إن أداء المؤشرات يعزز استمرار الأداء الإيجابى والاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، بدعم من الأسهم القيادية بشكل رئيسى.

أشار إلى أن المؤشر قد يواجه بعض الحركات التصحيحية، لكنه سيحافظ على الاتجاه العام الصاعد على المدى المتوسط، مضيفًا أن أى تراجعات تعد فرصة جيدة للشراء وزيادة المراكز بأسهم منتقاة جيدًا.

أضاف أن استقرار مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة أعلى مستوى 3750 نقطة، رغم التراجع على المدى القصير سيجعله يحافظ المؤشر على الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وتوقع أن يلحق قطاع العقارات والإسكان بموجة الصعود الحالية، على أن ترتفع أسهم بعض الأسهم بقوة خلال الجلسات القادمة، ونصح المستثمرين بانتقاء الأسهم التى تستحوذ على قيم تداولات مرتفعة.

شهد السوق قيم تداولات 2.1 مليار جنيه، من خلال تداول 531 مليون سهم، بتنفيذ 79.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 53 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“كيما” بنسبة 13.01%، بجانب سهم“ايجيفرت” بنسبة 10.63%.

تراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للاسواق الحرة” بنحو 16.93%، و”كوبر للاستثمار” بنحو 5.65%، فيما لم تتغير أسعار 65 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا ليستقر عند مستوى 1.36 تريليون جنيه.

فيما قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بالقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى مازال يحصد مكاسب استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار إتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء فى أسهم معينة.

وأشار إلى أن استقرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى الدعم وهو 20264 نقطة، قد يدفعه إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة وتحديدًا عند مستوى 20400 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

ذكر أن الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة مع استمرار المؤشر أعلى مستوى 3800 نقطة قد يدفعه الى معاودة الصعود وصولا الى مستوى 3860 نقطة.

اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافى تعاملات نحو 68.7 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 90.47%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 61.2 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.31% و2.16% على التوالي.

ونفذ الأفراد 53.48% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين مسجلين صافى بيع 15.7 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 57.2 مليون جنيه و497 ألف جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 46.52% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية مسجلين صافى بيع 52.9 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 3.9 مليون جنيه و 7 ملايين جنيه على التوالى.