مؤشر EGX30 يواصل حصد المكاسب مع أداء إيجابى للأسهم القيادية

(MENAFN- Al-Borsa News) فريج: أسهم قطاع العقارات مرشحة لصعود قوى خلال الجلسات القادمة
توقع محللون بالبورصة المصرية ، استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر الرئيسى على المدى المتوسط، وعزا المتعاملون بداية تعاملات الأسبوع الجارى، على أداء متباين للمؤشرات بدافع من عمليات البيع من الأفراد والمؤسسات المحلية تحديدًا.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 صعودًا بنسبة 0.66% ليصل إلى 20213 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعا بنسبة 0.02% ليصل إلى 3827 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.10% إلى مستوى 5680 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.70% عند مستوى 24389 نقطة.
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية، إن أداء المؤشرات يعزز استمرار الأداء الإيجابى والاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، بدعم من الأسهم القيادية بشكل رئيسى.
أشار إلى أن المؤشر قد يواجه بعض الحركات التصحيحية، لكنه سيحافظ على الاتجاه العام الصاعد على المدى المتوسط، مضيفًا أن أى تراجعات تعد فرصة جيدة للشراء وزيادة المراكز بأسهم منتقاة جيدًا.
أضاف أن استقرار مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة أعلى مستوى 3750 نقطة، رغم التراجع على المدى القصير سيجعله يحافظ المؤشر على الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.
وتوقع أن يلحق قطاع العقارات والإسكان بموجة الصعود الحالية، على أن ترتفع أسهم بعض الأسهم بقوة خلال الجلسات القادمة، ونصح المستثمرين بانتقاء الأسهم التى تستحوذ على قيم تداولات مرتفعة.
شهد السوق قيم تداولات 2.1 مليار جنيه، من خلال تداول 531 مليون سهم، بتنفيذ 79.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 53 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“كيما” بنسبة 13.01%، بجانب سهم“ايجيفرت” بنسبة 10.63%.
تراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر للاسواق الحرة” بنحو 16.93%، و”كوبر للاستثمار” بنحو 5.65%، فيما لم تتغير أسعار 65 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا ليستقر عند مستوى 1.36 تريليون جنيه. عيد: استقرار المؤشر أعلى مستوى 20264 نقطة سيدفعه إلى 20400 نقطة
فيما قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بالقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى مازال يحصد مكاسب استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار إتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء فى أسهم معينة.
وأشار إلى أن استقرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى الدعم وهو 20264 نقطة، قد يدفعه إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة وتحديدًا عند مستوى 20400 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.
ذكر أن الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة مع استمرار المؤشر أعلى مستوى 3800 نقطة قد يدفعه الى معاودة الصعود وصولا الى مستوى 3860 نقطة.
اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافى تعاملات نحو 68.7 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 90.47%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 61.2 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.31% و2.16% على التوالي.
ونفذ الأفراد 53.48% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين مسجلين صافى بيع 15.7 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 57.2 مليون جنيه و497 ألف جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 46.52% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية مسجلين صافى بيع 52.9 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 3.9 مليون جنيه و 7 ملايين جنيه على التوالى.
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