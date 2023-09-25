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تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ قناة السويس

9/25/2023 2:52:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية – في بيان، اليوم الأحد – أن ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة“LMZ PHOEBE” القادمة من الإسكندرية لشحن 45 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى لبنان، كما وصلت السفينة“HORUS” القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 77 ألف طن من الفحم بنظام السحب المباشر، حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، واتخذت إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

وشهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة“DICIE DENIZ” لشحن 3150 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا، كما استقبل الميناء سفينة الرورو العملاقة“HAE SHIN” القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 2408 سيارات لذوي الهمم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها، تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى سنغافورة.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

أ. ش. أ

MENAFN25092023000202011048ID1107132885

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