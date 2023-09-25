صناع المستلزمات الطبية يطرقون باب ((التوطين)) لحل مشكلات الاستيراد

(MENAFN- Al-Borsa News) عبده: مصر تستورد جهاز قياس السكر رغم سهولة تصنيعه محليًا
يتطلع عدد من مصنعى المستلزمات الطبية إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتهم وتوطين المنتجات المستوردة محليًا للتغلب على الصعوبات الاستيرادية التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية.
ويرى الصناع أن نجاح الحكومة فى توطين صناعة الأجهزة والآلات الطبية يحتاج إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية التى تدفع المستثمرين للعزوف عن السوق المصرى.
وأرسلت الحكومة مؤخرًا إلى اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين قائمة بـ 152 فرصة استثمارية من أجل الترويج لها بين الشركات لسرعة توطينها محليًا.
قال الدكتور محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة بصدد إطلاق مبادرة لتعميق صناعة المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة بهدف حل المشكلات الاستيرادية التى تواجه الشركات وتحقيق التكامل الصناعى بينهم.
ذكر أن المستلزمات الطبية تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأولى (الأجهزة الطبية مثل أجهزة السونار ورسم القلب، والثانية الآلات التي تستخدم فى العمليات الجراحية ويعاد تعقيمها، إضافة للنوع الثالث وهو المستهلكات التى تستخدم لمرة واحدة).
أضاف عبده لـ”البورصة” أن إنتاح مصر من المستلزمات الطبية قاصر على المستهلكات فقط والتى تغطى 60% من احتياجات السوق المحلى، ونستورد باقى الأجهزة مثل جهاز قياس السكر الذى يمكن إنتاجه محليًا بدون تكنولوجيا عالية، فى الوقت ذاته نسعى إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات إلى 90% بحلول العام المقبل.
أوضح أن عدد مصانع المستلزمات الطبية فى مصر حاليًا تصل لـ 300 مصنع حاصلة على شهادات الجودة وتصدر منتجاتها من المستهلكات الطبية لـ 65 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبقيمة تصديرية تصل لـ320 مليون دولار سنويًا.
أضاف أن تطوير تكنولوجيا صناعة المستلزمات الطبية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مطلب هام وضروري لتعزيز تلك الصناعة والوصول بعدد المصانع لألف مصنع خلال فترة زمنية قصيرة. سعيد: توقعات بتدفق استثمارات للقطاع مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
قال الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الشعبة اجتمعت مؤخرًا لدراسة توطين وتعميق الصناعة المحلية ومصر لا تمتلك إحصائية بعدد المستلزمات الطبية التى تنتج محليًا، لذلك لابد من إعداد قاعدة بالبيانات أولاً.
أضاف لـ“البورصة”إن الشعبة تتعاون بشكل مستمر مع جميع الجهات وفى المقدمة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الدواء بهدف تذليل العقبات التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية.
أضاف سعيد لـ”البورصة” أن جهود الشعبة تأتى فى إطار خطة الحكومة لوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الأجهزة الطبية باعتبارها من الصناعات التى تعد أمن قومى للحفاظ على صحة المواطنين من خلال توفير جهاز طبي آمن وفعال.
أشار إلى أن صناعة الأجهزة الطبية لديها فرص قوية للنمو وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توجه الحكومة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع أنحاء الجمهورية وفق خطة التنمية المستدامة 2030. جورج: 30% نموا سنويا مستهدف لتصديري“الصناعات الطبية والدوائية”
قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إن المجلس يتطلع إلى زيادة الصادرات إلى 30% بشكل سنوى ضمن خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.. لكن غياب الخامات قد يعرقل تلك المساعى.
أكد جورج على أهمية إيجاد حلول لبعض التحديات فى السوق الإفريقى على سبيل المثال عدم توافر بنوك تقدم تسهيلات ائتمانية للمستوردين والتى قد تستغرق 4 شهور حتى تصل إلى المستورد.
وارتفعت صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار مقابل 467 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الدوائية.
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