صناع المستلزمات الطبية يطرقون باب ((التوطين)) لحل مشكلات الاستيراد

يتطلع عدد من مصنعى المستلزمات الطبية إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتهم وتوطين المنتجات المستوردة محليًا للتغلب على الصعوبات الاستيرادية التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية.

ويرى الصناع أن نجاح الحكومة فى توطين صناعة الأجهزة والآلات الطبية يحتاج إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية التى تدفع المستثمرين للعزوف عن السوق المصرى.

وأرسلت الحكومة مؤخرًا إلى اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين قائمة بـ 152 فرصة استثمارية من أجل الترويج لها بين الشركات لسرعة توطينها محليًا.

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة بصدد إطلاق مبادرة لتعميق صناعة المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة بهدف حل المشكلات الاستيرادية التى تواجه الشركات وتحقيق التكامل الصناعى بينهم.

ذكر أن المستلزمات الطبية تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأولى (الأجهزة الطبية مثل أجهزة السونار ورسم القلب، والثانية الآلات التي تستخدم فى العمليات الجراحية ويعاد تعقيمها، إضافة للنوع الثالث وهو المستهلكات التى تستخدم لمرة واحدة).

أضاف عبده لـ”البورصة” أن إنتاح مصر من المستلزمات الطبية قاصر على المستهلكات فقط والتى تغطى 60% من احتياجات السوق المحلى، ونستورد باقى الأجهزة مثل جهاز قياس السكر الذى يمكن إنتاجه محليًا بدون تكنولوجيا عالية، فى الوقت ذاته نسعى إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات إلى 90% بحلول العام المقبل.

أوضح أن عدد مصانع المستلزمات الطبية فى مصر حاليًا تصل لـ 300 مصنع حاصلة على شهادات الجودة وتصدر منتجاتها من المستهلكات الطبية لـ 65 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبقيمة تصديرية تصل لـ320 مليون دولار سنويًا.

أضاف أن تطوير تكنولوجيا صناعة المستلزمات الطبية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مطلب هام وضروري لتعزيز تلك الصناعة والوصول بعدد المصانع لألف مصنع خلال فترة زمنية قصيرة.

قال الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الشعبة اجتمعت مؤخرًا لدراسة توطين وتعميق الصناعة المحلية ومصر لا تمتلك إحصائية بعدد المستلزمات الطبية التى تنتج محليًا، لذلك لابد من إعداد قاعدة بالبيانات أولاً.

أضاف لـ“البورصة”إن الشعبة تتعاون بشكل مستمر مع جميع الجهات وفى المقدمة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الدواء بهدف تذليل العقبات التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية.

أضاف سعيد لـ”البورصة” أن جهود الشعبة تأتى فى إطار خطة الحكومة لوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الأجهزة الطبية باعتبارها من الصناعات التى تعد أمن قومى للحفاظ على صحة المواطنين من خلال توفير جهاز طبي آمن وفعال.

أشار إلى أن صناعة الأجهزة الطبية لديها فرص قوية للنمو وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توجه الحكومة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع أنحاء الجمهورية وفق خطة التنمية المستدامة 2030.

قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إن المجلس يتطلع إلى زيادة الصادرات إلى 30% بشكل سنوى ضمن خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.. لكن غياب الخامات قد يعرقل تلك المساعى.

أكد جورج على أهمية إيجاد حلول لبعض التحديات فى السوق الإفريقى على سبيل المثال عدم توافر بنوك تقدم تسهيلات ائتمانية للمستوردين والتى قد تستغرق 4 شهور حتى تصل إلى المستورد.

وارتفعت صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار مقابل 467 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الدوائية.