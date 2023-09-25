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إنتاج تويوتا يرتفع فى فبراير مع التعافى من أزمة الموصلات

9/25/2023 2:52:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“تويوتا موتور” اليابانية إن إنتاجها العالمي قد ارتفع بواقع 1.4% خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد تعافيها آنذاك من أزمة نقص أشباه الموصلات والاضطرابات التي نتجت عن وباء فيروس كورونا.

وخلال الشهر الماضي أنتجت تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، عدد 896.712 سيارة.

وقالت الشركة في بيان إن مبيعاتها العالمية، بما في ذلك الشركات التابعة لها“دايهاتسو موتور” و”هينو موتورز”، قد زادت بنسبة 10.5%، لتصل إلى 856.376 وحدة، بحسب تقرير نشرته بلومبرج.

ووفق التقرير، فإن تويوتا قد تصدرت مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق عالمياً، وذلك قبل أيام من استعداد رئيس شركة“لكزس”، كوجي ساتو، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية الشهيرة.

ومن المرتقب أن يوجه ساتو الشركة نحو إنتاج السيارات الكهربائية والاعتماد على تصنيع المركبات المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة.

وارتفعت المبيعات والإنتاج داخل اليابان، على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، إذ قفزت المبيعات المحلية بنسبة 38%، لتصل إلى 213.698 وحدة، بحسب بيانات تويوتا.

ومن جهة أخرى، أعلنت“نيسان موتور” إن إنتاجها حول العالمي قد ارتفع بنسبة 9.2% ليصل إلى 300.734 سيارة، في حين زادت المبيعات بنسبة 1.2% إلى 265.101 وحدة.

وعلى العكس، فقد تراجع إنتاج شركة“هوندا موتور” العالمي بنسبة 1.2% ليصل إلى 340.574 سيارة، وهو تراجع للشهر الرابع على التوالي.

سكاى نيوز

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