بافارية تقرر مصير مشروع رئيسى للصناعة الألمانية عبر استفتاء الأحد

في بلدة شتراسكيرشن الهانئة الواقعة على مسافة ساعة ونصف الساعة عن ميونيخ، دعي نحو 2700 ناخب الأحد لإبداء رأيهم بإقامة مصنع ضخم للشركة الألمانية العملاقة لصناعات السيارات ومقرها في بافاريا.

ويرتدي هذا المشروع أهمية كبيرة في وقت تمر فيه الصناعة الألمانية بصعوبات مع ارتفاع كلفة الطاقة وتراجع الطلبيات الخارجية.

يضاف إلى ذلك الضوابط التي تزداد صرامة وإجراءات دعم أفضل في الخارج ولا سيما في الولايات المتحدة، وكلها أمور تدفع المقاولين إلى إعادة النظر بفتح مصانع في ألمانيا.

وتخطط“بي ام دبليو” في المقابل“لاستثمار مئات ملايين اليورو” في هذا المصنع“الذي هو في صميم تطوير السيارات الكهربائية في ألمانيا” على ما يؤكد الكسندر كيي مسؤول مشروع مصنع شتراسكيرشن في الشركة.

وسيوظف المشروع على المدى الطويل أكثر من 3200 شخص وسينتج 600 ألف بطارية عالية التوتر في السنة ستجهز بها الطرازات الجديدة من السيارات الكهربائية من مصانع رغينسبرغ وميونيخ ودينغولفينغ في بافاريا. والأخير أكبر مصنع لشركة“بي ام دبليو” في أوروبا.

ومن شأن احتمال رفض المشروع الأحد أن يؤثر بشكل كبير على إطلاق المجموعة الجديدة من السيارات الكهربائية“اكس 3” من بي ام دبليو في 2025.

وينبغي أن يكون موقع تصنيع هذه البطاريات في أقرب مكان ممكن من سلاسل تجميع السيارات نظرا إلى حجمها ووزنها الكبيرين.

وتعتمد“بي ام دبليو” هذه الاستراتيجية على صعيد مصانعها في الخارج مثل المجر والولايات المتحدة والمكسيك والصين.

واختيرت شتراسكيرشن بسبب قربها من المصانع في بافاريا. إلا أن جزءا من السكان يعارض المشروع خشية من أن تصبح منطقتهم الريفية الواقعة جنوب الدانوب والغابة البافارية منطقة صناعية مع ارتفاع كبير في الحركة المرورية.

ويقول توماس سبوتسل البالغ 44 عاما والناطق باسم حركة معارضة للمشروع“سيتم القضاء على أكثر من مئة هكتار من الأراضي الزراعية إلى غير رجعة” وهذا خطأ“من منظور التغير المناخي”.

ويرد مارتن غوتس البالغ 45 عاما وأحد ابناء شتراسكيرشن والناطق باسم جمعية تدعم مشروع إقامة المصنع قائلا إن“بي أم دبليو” على العكس توفر“فرصة كبيرة للمنطقة للاستثمار في التكنولوجيات الدائمة، وفرص عمل في المستقبل”.

ويتواجه مؤيدو المشروع ومعارضوه منذ أشهر.

ويقول أرمين زولر رئيس بلدية إيرلباخ المجاورة والمعنية أيضا بالصنع“بالنسبة لبافاريا ومجمل ألمانيا يجب أن يكون ممكنا أن يُقام مصنع بهذا الحجم”.

ويشدد ميلان نيدليكوفيتش العضو في مجلس إدارة“بي أم دبليو” المكلف الانتاج على أن“ثمة تحفظات واضحة على إقامة مواقع صناعية في ألمانيا”.

ويضيف“لكن البلاد بحاجة إلى التزام بدعم النمو الاقتصادي ولا سيما في فترة التحول” في مجال الطاقة والمجال الرقمي.

رغم ذلك، أعلن عن مشاريع صناعية كبيرة في أقوى اقتصاد أوروبي في الأشهر الأخيرة مثل مصانع لانتاج شبه الموصلات بدفع من الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس قبل فترة قصيرة المناطق والسلطات المحلية والمعارضة البرلمانية حتى إلى“ميثاق ألماني” لجعل البلاد اكثر مرونة ودينامية وأقل بيروقراطية إلا أن ذلك لم يقنع الأوساط الاقتصادية كثيرا.

وقال أرنو انتليس المدير المال لشركة“فولكسفاغن” الكبرى لصناعة السيارات الاثنين أمام صحافيين في فرانكفورت“نحتاج إلى مفهوم عام يضمن المحافظة على قدرتنا التنافسية ومصانعنا”.

وقبل أيام من الاستفتاء، قال رئيس بلدية شتراسكيرشن كريستشيان هيرترايتر إن“الأجواء باتت بوضوح مؤيدة لبي ام دبليو”.

وفي حال أتت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للمشروع، ستسير“بي ام دبليو” بعكس الميل المسجل في المنطقة التي تشهد مغادرة مصانع أخرى.

فقد أعلن مصنع للورق في منطقة بلاتلينغ الصناعية المجاورة يوظف 500 شخص، في تموز/يوليو إقفال أبوابه موضحا أن السبب في ذلك أسعار الطاقة المرتفعة.

أ ف ب