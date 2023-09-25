البحرين تبحث تعزيز التعاون الثنائى مع المملكة المتحدة وسلطنة عمان

جاء ذلك لدى لقاء الشيخ سلمان بن خليفة، اليوم الأحد، اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

واستعرض وزير المالية البحريني، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي، وما تشهده من تطورٍ ونمو مستمر.

وأكد الشيخ سلمان بن خليفة على أهمية مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين ودورها الفاعل في الدفع بمستوى التكامل والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة.

ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، خلال لقائه اليوم، رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان سعود بن ناصر الشكيلي، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما تستند إليه من أسسٍ متينة عززت من مسارات التعاون الوثيق والعمل المشترك في مختلف المجالات.

واستعرض الشيخ سلمان بن خليفة، معه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما تشهده من حرصٍ متبادل لتنميتها والدفع بها نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات وبالأخص المجالين المالي والاقتصادي، بما يعود بالخير والنماء على البلدين، منوها بأهمية هذه الزيارات لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أ. ش. أ