البحرين تبحث تعزيز التعاون الثنائى مع المملكة المتحدة وسلطنة عمان

البحرين تبحث تعزيز التعاون الثنائى مع المملكة المتحدة وسلطنة عمان
التاريخ
9/25/2023 2:52:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقاتٍ تاريخية مميزة وشراكة استراتيجية وطيدة قائمة على أسسٍ راسخة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، منوهاً بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من نتائج بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة.
جاء ذلك لدى لقاء الشيخ سلمان بن خليفة، اليوم الأحد، اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
واستعرض وزير المالية البحريني، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي، وما تشهده من تطورٍ ونمو مستمر.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة على أهمية مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين ودورها الفاعل في الدفع بمستوى التكامل والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، خلال لقائه اليوم، رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان سعود بن ناصر الشكيلي، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما تستند إليه من أسسٍ متينة عززت من مسارات التعاون الوثيق والعمل المشترك في مختلف المجالات.
واستعرض الشيخ سلمان بن خليفة، معه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما تشهده من حرصٍ متبادل لتنميتها والدفع بها نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات وبالأخص المجالين المالي والاقتصادي، بما يعود بالخير والنماء على البلدين، منوها بأهمية هذه الزيارات لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أ. ش. أ
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