صادرات البرتقال تثير خلافاً بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبى

(MENAFN- Al-Borsa News)
تشهد العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي حالة من التأزم بسبب صادرات البرتقال الجنوب أفريقية إلى الأسواق الأوروبية والتي بات الاتحاد الأوروبي يرفضها متذرعا بافتقادها لمتطلبات مواصفات جودة استحدثها الاتحاد، الأمر الذي جعل نحو 140 ألفا من مزارعي البرتقال في كينيا مهددة أرزاقهم بالضياع واضطرت معه جنوب أفريقيا التي إدخال منظمة التجارة العالمية على خط الأزمة.
وفي شكواها أمام منظمة التجارة العالمية تقول جنوب أفريقيا إن الاتحاد الأوروبي قد فرض اشتراطات مفاجئة لمواصفات البرتقال التي من الممكن قبولها من الخارج في أسواقه، بينما صادرات البرتقال الجنوب أفريقية يتم ادخلها إلى الأسواق الأوروبية وفق المواصفة الأوروبية لجودة الموالح برقم 2072 لسنة 2019 التي لا تزل سارية.
كما تؤكد جنوب أفريقيا في شكواها التزامها الكامل بالاشتراطيات الصحية الخاصة بالمزروعات المقرة بموجب قواعد المنشآت التصديري لمنظمة التجارة العالمية الصادرة في العام 1994، وعليه اتهمت جنوب أفريقيا الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات تمييزية مفاجئة ضد صادرات جنوب أفريقيا الزراعية تتنافى مع قواعد حرية انسياب التجارة الدولية.
وفي منتصف الشهر الجاري قررت منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة تحقيق ودراسة للخلاف التجاري الأوروبي الجنوب أفريقي والبت فيه في غضون ستين يوما، وبعدها سيكون الحق للطرف الشاكي قبول عملية تحكيم تجاري معادية تتم بمعرفة المنظمة وموافقة الممثل التجاري في الاتحاد الأوروبي.
وتعد أسواق الاتحاد الأوروبي هي ثاني أكبر سوق للصادرات الزراعية الجنوب أفريقية إذ تستوعب الأسواق الأوروبية نسبة 27% من إجمالي صادرات جنوب أفريقيا الزراعية على العالم السوق العالمي البالغ حجمها 30 مليار راند سنويا وذلك بفضل اتفاق الشراكة الاقتصادية المبرم منذ عقود بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والتي تلزم جنوب أفريقيا بضوابط معينة على صعيد صحة النبات وأساليب مكافحة الآفات والتخزين للمنتجات الموجهة للتصدير وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية تجعل كلفة المنتج الجنوب أفريقيا غير منافسة في الأسواق الاوروبية.
وفي منتصف الشهر الجاري قررت منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة تحقيق ودراسة للخلاف التجاري الأوروبي الجنوب أفريقي والبت فيه في غضون ستين يوما، وبعدها سيكون الحق للطرف الشاكي قبول عملية تحكيم تجاري معادية تتم بمعرفة المنظمة وموافقة الممثل التجاري في الاتحاد الأوروبي.
وتعد أسواق الاتحاد الأوروبي هي ثاني أكبر سوق للصادرات الزراعية الجنوب أفريقية إذ تستوعب الأسواق الأوروبية نسبة 27 % من إجمالي صادرات جنوب أفريقيا الزراعية على العالم السوق العالمي البالغ حجمها 30 مليار راند سنويا وذلك بفضل اتفاق الشراكة الاقتصادية المبرم منذ عقود بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والتي تلزم جنوب أفريقيا بضوابط معينة على صعيد صحة النبات وأساليب مكافحة الآفات والتخزين للمنتجات الموجهة للتصدير وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية تجعل كلفة المنتج الجنوب أفريقيا غير منافسة في الأسواق الاوروبية.
في 24 يونيو 2022 أصدر الاتحاد الأوروبي ما يعرف“بالتعديل الخامس للمواصفة رقم 2072 لسنة 2019 لوارداته من البرتقال بدأ تطبيقها والعمل بها في 14 يوليو 2022 بينما كانت كميات ضخمة من البرتقال الجنوب أفريقي في طريقها إلى المواني الأوروبية بعد أن تم بالفعل التعاقد عليها لموسم الإنتاج 2022/2023، وأخرى قد تم التعاقد معها وفق نظام التعاقدات الآجلة باشتراطات ما قبل صدور التعديل الجديدة.
وتقول سلطات التجارة في جنوب أفريقيا إن شحنات البرتقال المتعاقد على توريدها لمستوريدين في الاتحاد الأوروبي لا تزال عالقة بسبب الشروط التي تراها كيب تاون متشددة وصارمة ولا داعيا لها.
وتقدر قيمة صادرات البرتقال الجنوب أفريقي التي تصدر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بنحو 800 مليون دولار أمريكي سنويا، ولضخامة هذا المبلغ قرر الاتحاد العام لمنتجي الموالح في جنوب أفريقيا إرسال لجنة لتحرى الأوضاع في أسواق الاتحاد الأوروبي ومسؤولي سياساته التجارية لإنقاذ الموقف كمسار مواز لمسار منظمة التجارة العالمية.
وتبين للجانب الجنوب أفريقي أن الاشتراطات الأوروبية الجديدة تقضى بضرورة تخزين صادرات الموالح ومنها البرتقال قبل تحميلها على السفن إلى الأسواق الأوروبية لمدة 16 يوما في درجات حرارة ما بين” صفر مئوي” و”ناقص واحد تحت الصفر المئوي” أما الجانب الأوروبي فقد قال إن باعثه على تبنين المواصفة الجديدة – التي فجرت الخلاف – هو ما تبين من وجود مرض يظهر في قشور البرتقال والمعروف بالتبقع الأسود Phyllosticta citricarpa وهو من الأمراض النباتية الناتجة عن تكون فطريات طحلبية الناتجة عن افتقاد كفاءة التخزين والمعالجة قبل التصدير.
وبشكل عام، تعول جنوب أفريقيا على الصادرات الزراعية إلى العالم الخارجي لا سيما الاتحاد الأوروبي لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي، وفي العام 2022 بلغت القيمة الكلية لصادرات جنوب أفريقيا الزراعية 8ر12 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 4 % عن قيمة صادرات العام 2021 محققة بذلك فائض في ميزان التجارة الغذائي مع العالم الخارجي، وفي المقابل بلغت قيمة واردات جنوب أفريقيا من البنود الغذائية خلال العام الماضي 6ر6 مليارات دولار أمريكي وهو نفس المعدل الذي ظل سائدا خلال الأعوام الخمسة الماضية السابقة على العام 2022 حيث تستورد جنوب أفريقيا الأرز وزيت النخيل والذرة والدواجن والمشروبات الكحولية من أسواق آسيا والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا.
وللعام الثالث على التوالي تحقق جنوب أفريقيا نمو في إنتاجها الزراعي العام وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد” وتشتهر جنوب أفريقيا بإنتاج الموالح وفي مقدمتها البرتقال والتوت البري والمكسرات والتفاح والشاي والأفوكادو والبن والسكر والكمثرى والذرة والعنب، وتشكل صادرات جنوب أفريقيا من هذه البنود نسبة 11% من إجمالي صادرات كينيا إلى أسواق العالم الخارجي وهي النسبة التي كانت 9% في العام 2012.
ومع استمرار ازمة صادرات الموالح الجنوب افريقية الى اسواق الاتحاد الاوروبى وبخاصة البرتقال تعمل المفوضيات والبعثات التجارية الهندية فى الخارج الى فتح اسواق بديلة للبرتقال والموالح الكينية فى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وفيتنام والهند والشرق الاوسط والمكسيك.
كما تعمل جنوب افريقيا على زيادة كميات برتقالها المصدر الى الاسواق الاسيوية والامريكية التى تشكل نسبة 19% من اسواق التصدير الجنوب افريقية للموالح والفاكهة اليه بعد الاتحاد الاوروبى الذى يستوعب 27% من صادرات جنوب افريقيا من الموالح والفاكهة سنويا.
أ. ش. أ
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