صادرات البرتقال تثير خلافاً بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبى

وفي شكواها أمام منظمة التجارة العالمية تقول جنوب أفريقيا إن الاتحاد الأوروبي قد فرض اشتراطات مفاجئة لمواصفات البرتقال التي من الممكن قبولها من الخارج في أسواقه، بينما صادرات البرتقال الجنوب أفريقية يتم ادخلها إلى الأسواق الأوروبية وفق المواصفة الأوروبية لجودة الموالح برقم 2072 لسنة 2019 التي لا تزل سارية.

كما تؤكد جنوب أفريقيا في شكواها التزامها الكامل بالاشتراطيات الصحية الخاصة بالمزروعات المقرة بموجب قواعد المنشآت التصديري لمنظمة التجارة العالمية الصادرة في العام 1994، وعليه اتهمت جنوب أفريقيا الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات تمييزية مفاجئة ضد صادرات جنوب أفريقيا الزراعية تتنافى مع قواعد حرية انسياب التجارة الدولية.

وفي منتصف الشهر الجاري قررت منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة تحقيق ودراسة للخلاف التجاري الأوروبي الجنوب أفريقي والبت فيه في غضون ستين يوما، وبعدها سيكون الحق للطرف الشاكي قبول عملية تحكيم تجاري معادية تتم بمعرفة المنظمة وموافقة الممثل التجاري في الاتحاد الأوروبي.

وتعد أسواق الاتحاد الأوروبي هي ثاني أكبر سوق للصادرات الزراعية الجنوب أفريقية إذ تستوعب الأسواق الأوروبية نسبة 27% من إجمالي صادرات جنوب أفريقيا الزراعية على العالم السوق العالمي البالغ حجمها 30 مليار راند سنويا وذلك بفضل اتفاق الشراكة الاقتصادية المبرم منذ عقود بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والتي تلزم جنوب أفريقيا بضوابط معينة على صعيد صحة النبات وأساليب مكافحة الآفات والتخزين للمنتجات الموجهة للتصدير وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية تجعل كلفة المنتج الجنوب أفريقيا غير منافسة في الأسواق الاوروبية.

وفي منتصف الشهر الجاري قررت منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة تحقيق ودراسة للخلاف التجاري الأوروبي الجنوب أفريقي والبت فيه في غضون ستين يوما، وبعدها سيكون الحق للطرف الشاكي قبول عملية تحكيم تجاري معادية تتم بمعرفة المنظمة وموافقة الممثل التجاري في الاتحاد الأوروبي.

وتعد أسواق الاتحاد الأوروبي هي ثاني أكبر سوق للصادرات الزراعية الجنوب أفريقية إذ تستوعب الأسواق الأوروبية نسبة 27 % من إجمالي صادرات جنوب أفريقيا الزراعية على العالم السوق العالمي البالغ حجمها 30 مليار راند سنويا وذلك بفضل اتفاق الشراكة الاقتصادية المبرم منذ عقود بين جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والتي تلزم جنوب أفريقيا بضوابط معينة على صعيد صحة النبات وأساليب مكافحة الآفات والتخزين للمنتجات الموجهة للتصدير وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية تجعل كلفة المنتج الجنوب أفريقيا غير منافسة في الأسواق الاوروبية.

في 24 يونيو 2022 أصدر الاتحاد الأوروبي ما يعرف“بالتعديل الخامس للمواصفة رقم 2072 لسنة 2019 لوارداته من البرتقال بدأ تطبيقها والعمل بها في 14 يوليو 2022 بينما كانت كميات ضخمة من البرتقال الجنوب أفريقي في طريقها إلى المواني الأوروبية بعد أن تم بالفعل التعاقد عليها لموسم الإنتاج 2022/2023، وأخرى قد تم التعاقد معها وفق نظام التعاقدات الآجلة باشتراطات ما قبل صدور التعديل الجديدة.

وتقول سلطات التجارة في جنوب أفريقيا إن شحنات البرتقال المتعاقد على توريدها لمستوريدين في الاتحاد الأوروبي لا تزال عالقة بسبب الشروط التي تراها كيب تاون متشددة وصارمة ولا داعيا لها.

وتقدر قيمة صادرات البرتقال الجنوب أفريقي التي تصدر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بنحو 800 مليون دولار أمريكي سنويا، ولضخامة هذا المبلغ قرر الاتحاد العام لمنتجي الموالح في جنوب أفريقيا إرسال لجنة لتحرى الأوضاع في أسواق الاتحاد الأوروبي ومسؤولي سياساته التجارية لإنقاذ الموقف كمسار مواز لمسار منظمة التجارة العالمية.

وتبين للجانب الجنوب أفريقي أن الاشتراطات الأوروبية الجديدة تقضى بضرورة تخزين صادرات الموالح ومنها البرتقال قبل تحميلها على السفن إلى الأسواق الأوروبية لمدة 16 يوما في درجات حرارة ما بين” صفر مئوي” و”ناقص واحد تحت الصفر المئوي” أما الجانب الأوروبي فقد قال إن باعثه على تبنين المواصفة الجديدة – التي فجرت الخلاف – هو ما تبين من وجود مرض يظهر في قشور البرتقال والمعروف بالتبقع الأسود Phyllosticta citricarpa وهو من الأمراض النباتية الناتجة عن تكون فطريات طحلبية الناتجة عن افتقاد كفاءة التخزين والمعالجة قبل التصدير.

وبشكل عام، تعول جنوب أفريقيا على الصادرات الزراعية إلى العالم الخارجي لا سيما الاتحاد الأوروبي لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي، وفي العام 2022 بلغت القيمة الكلية لصادرات جنوب أفريقيا الزراعية 8ر12 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 4 % عن قيمة صادرات العام 2021 محققة بذلك فائض في ميزان التجارة الغذائي مع العالم الخارجي، وفي المقابل بلغت قيمة واردات جنوب أفريقيا من البنود الغذائية خلال العام الماضي 6ر6 مليارات دولار أمريكي وهو نفس المعدل الذي ظل سائدا خلال الأعوام الخمسة الماضية السابقة على العام 2022 حيث تستورد جنوب أفريقيا الأرز وزيت النخيل والذرة والدواجن والمشروبات الكحولية من أسواق آسيا والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا.

وللعام الثالث على التوالي تحقق جنوب أفريقيا نمو في إنتاجها الزراعي العام وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد” وتشتهر جنوب أفريقيا بإنتاج الموالح وفي مقدمتها البرتقال والتوت البري والمكسرات والتفاح والشاي والأفوكادو والبن والسكر والكمثرى والذرة والعنب، وتشكل صادرات جنوب أفريقيا من هذه البنود نسبة 11% من إجمالي صادرات كينيا إلى أسواق العالم الخارجي وهي النسبة التي كانت 9% في العام 2012.

ومع استمرار ازمة صادرات الموالح الجنوب افريقية الى اسواق الاتحاد الاوروبى وبخاصة البرتقال تعمل المفوضيات والبعثات التجارية الهندية فى الخارج الى فتح اسواق بديلة للبرتقال والموالح الكينية فى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وفيتنام والهند والشرق الاوسط والمكسيك.

كما تعمل جنوب افريقيا على زيادة كميات برتقالها المصدر الى الاسواق الاسيوية والامريكية التى تشكل نسبة 19% من اسواق التصدير الجنوب افريقية للموالح والفاكهة اليه بعد الاتحاد الاوروبى الذى يستوعب 27% من صادرات جنوب افريقيا من الموالح والفاكهة سنويا.

أ. ش. أ