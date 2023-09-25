بولندا: استمرار حظر واردات الحبوب الأوكرانية فى السوق المحلية

وقال دودا في تصريحات متلفزة بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية،“إن قرار الحكومة البولندية بحظر واردات الحبوب الأوكرانية إلى السوق البولندية صحيح، ولكن من الضروري زيادة عبور الحبوب الأوكرانية إلى أسواق دول ثالثة عبر بولندا”.

وتابع :”أعتقد أن قرار حظر بيع الحبوب الأوكرانية في السوق البولندية صحيح وبدلا من ذلك، أنا مقتنع بأنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لجعل عبور الحبوب الأوكرانية بأكبر قدر ممكن”.

وأشار إلى أنه يجري إعداد ممرات عبور خاصة يمكن من خلالها نقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، لافتا إلى أن“هذا التصدير مستمر طوال الوقت”.

وتستمر“أزمة الحبوب” في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، ففي 16 سبتمبر الجاري قامت بولندا خلافاً لموقف المفوضية الأوروبية بحظر واردات الحبوب الأوكرانية (القمح والذرة وبذور عباد الشمس وبذور اللفت) من جانب واحد إلى السوق المحلية، مع الحفاظ على عبور هذه المحاصيل عبر أراضيها.

وقدمت أوكرانيا بدورها شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا والمجر، ومن المتوقع أن يجتمع وزيرا الزراعة في البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة.