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الاتفاق على إنشاء أكثر من 400 مشروع خلال معرض الصين والدول العربية

9/25/2023 2:52:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على إنشاء أكثر من 400 مشروع تعاوني خلال المعرض الاقتصادي والتجاري للصين -الدول العربية السادس الذي عقد على مدار 4 أيام في مدينة ينتشوان بمنطقة نينجشيا ذاتية الحكم.

وأوضحت الوكالة الصينية أن المعرض بدأت فعالياته 21 سبتمير الجاري ومن المقرر أن يختتم اليوم عقب إبرام نحو 400 مشروع تعاوني بحجم استثمارات مخطط لها لتلك المشاريع تقدر بنحو 170.97 مليار يوان أي نحو 23.43 مليار دولار أمريكي.

وتجاوز إجمالي عدد الحضور والعارضين في المعرض العام الجاري 11 ألفا و200 شخص ما يمثل رقما قياسيا جديدا لذلك المعرض.

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ضيف الشرف للمنتدى خلال العام الجاري حيث تم إبرام نحو 15 مشروعا تعاونيا بقيمة إجمالية 12.4 مليار يوان.

وتضمن معارض للتجارة والاستثمار والزراعة الحديثة والتجارة عبر الحدود والسياحة الثقافية والصحة واستخدام الموارد المائية والتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

يذكر أن معرض الصين والدول العربية الذي أقيم للمرة الاولى عام 2013 أصبح منصة مهمة، لتعزيز التعاون العملي ودفع الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وتعد الصين حاليا أكبر شريك تجاري للدول العربية وتضاعف حجم التجارة الصينية-العربية تقريبا عن مستوى 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2023، بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية 199.9 مليار دولار.

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