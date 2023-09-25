الاتفاق على إنشاء أكثر من 400 مشروع خلال معرض الصين والدول العربية

الاتفاق على إنشاء أكثر من 400 مشروع خلال معرض الصين والدول العربية
التاريخ
9/25/2023 2:52:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على إنشاء أكثر من 400 مشروع تعاوني خلال المعرض الاقتصادي والتجاري للصين -الدول العربية السادس الذي عقد على مدار 4 أيام في مدينة ينتشوان بمنطقة نينجشيا ذاتية الحكم.
وأوضحت الوكالة الصينية أن المعرض بدأت فعالياته 21 سبتمير الجاري ومن المقرر أن يختتم اليوم عقب إبرام نحو 400 مشروع تعاوني بحجم استثمارات مخطط لها لتلك المشاريع تقدر بنحو 170.97 مليار يوان أي نحو 23.43 مليار دولار أمريكي.
وتجاوز إجمالي عدد الحضور والعارضين في المعرض العام الجاري 11 ألفا و200 شخص ما يمثل رقما قياسيا جديدا لذلك المعرض.
وأشارت الوكالة الصينية إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ضيف الشرف للمنتدى خلال العام الجاري حيث تم إبرام نحو 15 مشروعا تعاونيا بقيمة إجمالية 12.4 مليار يوان.
وتضمن معارض للتجارة والاستثمار والزراعة الحديثة والتجارة عبر الحدود والسياحة الثقافية والصحة واستخدام الموارد المائية والتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
يذكر أن معرض الصين والدول العربية الذي أقيم للمرة الاولى عام 2013 أصبح منصة مهمة، لتعزيز التعاون العملي ودفع الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وتعد الصين حاليا أكبر شريك تجاري للدول العربية وتضاعف حجم التجارة الصينية-العربية تقريبا عن مستوى 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.
وخلال النصف الأول من 2023، بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية 199.9 مليار دولار.
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