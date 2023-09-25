وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.8 شهر

وأضاف أن احتياطي السكر يكفي حتى شهر أبريل المقبل، واحتياطي الزيت لأول مرة يكفي حتى 5.7 شهر، لافتا إلى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 65 ألف طن زيت عباد خام صب.

وأوضح وزير التموين، أنه توجد عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي ما يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لافتا إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات لشهر رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاحه، الصومعة الحقلية في منيا القمح، بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن، وبحجم استثمارات يصل إلى 70 مليون جنيه، ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية.

وأكد ، أن العلاقات المصرية الإيطالية اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية منحى وتوجه إيجابي، لافتا إلى أن مشروع مبادلة الديون الإيطالية يعد من أهم المشروعات لانه يعد منحة من الحكومة الإيطالية لإقامة مشروعات تنموية على أرض مصر، وستقوم وزارة المالية بسداد القيمة بالجنيه المصري.

وأوضح وزير التموين، أنه يتم تطبيق التجربة مع الحكومة الألمانية، متمنيا تعميمها مع مختلف الدول.

وأضاف أن ضمن المشروع القومي للصوامع، سيتم إنشاء صوامع في أماكن إنتاج القمح حيث يتم زراعة نحو 450 ألف فدان في توشكي ومنطقة العوينات، وسيتم إنشاء صومعة بتكنولوجيا متطورة بسعة 300 ألف طن، كما سيتم إنشاء صومعة في منطقة الدندرة بسعة 120 ألف طن وذلك لتسهيل نقل القمح من الجنوب حتى الشمال.

من جانبه، شريف باسيلي قال رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن صومعة منيا القمح الحقلية تعد أحد صروح الآمن الغذائي لتأمين مخزون استراتيجي من القمح وتأتي في إطار مشروع برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، والذي يستهدف إنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا، والشرقية، والمنوفية، فضلا عن حوكمة 22 موقع لتجميع القمح كمرحلة أولى.

وأضاف أن الشركة انتهت من إنشاء 50 صومعة في مختلف المحافظات الجمهورية لتصبح سعات التخزين 3.4 مليون طن.

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