وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.8 شهر
التاريخ
9/25/2023 2:52:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي 4.8 شهر.
وأضاف أن احتياطي السكر يكفي حتى شهر أبريل المقبل، واحتياطي الزيت لأول مرة يكفي حتى 5.7 شهر، لافتا إلى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 65 ألف طن زيت عباد خام صب.
وأوضح وزير التموين، أنه توجد عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي ما يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لافتا إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات لشهر رمضان المقبل.
جاء ذلك خلال افتتاحه، الصومعة الحقلية في منيا القمح، بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن، وبحجم استثمارات يصل إلى 70 مليون جنيه، ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية.
وأكد ، أن العلاقات المصرية الإيطالية اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية منحى وتوجه إيجابي، لافتا إلى أن مشروع مبادلة الديون الإيطالية يعد من أهم المشروعات لانه يعد منحة من الحكومة الإيطالية لإقامة مشروعات تنموية على أرض مصر، وستقوم وزارة المالية بسداد القيمة بالجنيه المصري.
وأوضح وزير التموين، أنه يتم تطبيق التجربة مع الحكومة الألمانية، متمنيا تعميمها مع مختلف الدول.
وأضاف أن ضمن المشروع القومي للصوامع، سيتم إنشاء صوامع في أماكن إنتاج القمح حيث يتم زراعة نحو 450 ألف فدان في توشكي ومنطقة العوينات، وسيتم إنشاء صومعة بتكنولوجيا متطورة بسعة 300 ألف طن، كما سيتم إنشاء صومعة في منطقة الدندرة بسعة 120 ألف طن وذلك لتسهيل نقل القمح من الجنوب حتى الشمال.
من جانبه، شريف باسيلي قال رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن صومعة منيا القمح الحقلية تعد أحد صروح الآمن الغذائي لتأمين مخزون استراتيجي من القمح وتأتي في إطار مشروع برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، والذي يستهدف إنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا، والشرقية، والمنوفية، فضلا عن حوكمة 22 موقع لتجميع القمح كمرحلة أولى.
وأضاف أن الشركة انتهت من إنشاء 50 صومعة في مختلف المحافظات الجمهورية لتصبح سعات التخزين 3.4 مليون طن.
أ ش أ
MENAFN25092023000202011048ID1107132877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.