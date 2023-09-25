صادرات مصر للصين ترتفع إلى 1.8 مليار دولار بـ2022.. والواردات تتراجع

صادرات مصر للصين ترتفع إلى 1.8 مليار دولار بـ2022.. والواردات تتراجع
التاريخ
9/25/2023 2:52:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت قيمة صادرات مصر للصين إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021؛ بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.
وتراجعت قيمة واردات مصر من الصين إلى 14.40 مليار دولار؛ مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار البيانات، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022؛ مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021؛ بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
وحول أهم سلع صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم قطن بقيمة 117.3 مليون دولار، ثم فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار، ثم أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار، ثم ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.
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وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022 فهي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 502.1 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022؛ مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022؛ مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 -2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.
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