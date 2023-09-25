صادرات مصر للصين ترتفع إلى 1.8 مليار دولار بـ2022.. والواردات تتراجع

وتراجعت قيمة واردات مصر من الصين إلى 14.40 مليار دولار؛ مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار البيانات، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022؛ مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021؛ بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وحول أهم سلع صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم قطن بقيمة 117.3 مليون دولار، ثم فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار، ثم أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار، ثم ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022 فهي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 502.1 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022؛ مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022؛ مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 -2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.