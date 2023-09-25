CIB يطلق منصة تعليمية جديدة بالتعاون مع VISA وalmentor Business - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
أعلن البنك التجارى الدولى“CIB”، عن إطلاق منصة تعليمية جديدة بالتعاون مع Visa للمدفوعات الإلكترونية، وalmentor Business للتعليم الإلكترونى، لإتاحة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتعليمية التى تغطى جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة وريادة الأعمال لعملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وللمساعدة فى تطوير قدرات الشركات للنمو والاستمرار خاصة الشركات الصغيرة وذلك نظرا للدور الهام الذى يلعبه هذا القطاع فى دفع حركة الاقتصاد القومى.
وتقدم almentor Business، منصة التعلم الذاتى عبر الإنترنت، المئات من الفيديوهات لدورات تدريبية باللغة العربية والإنجليزية لخبراء متميزين حققوا العديد من النجاحات فى مسيرتهم الحياتية والمهنية، حيث قدمت المنصة أكثر من 3 ملايين تجربة تعليمية ناجحة.
وصرح هانى الديب رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، يحرص القطاع على تزويد عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات بنكية شاملة لتلبية احتياجات أعمالهم، وتشمل خدمات مالية ومهنية واستشارية، لضمان حصولهم على جميع الأدوات والخدمات والمنتجات اللازمة لمساعدتهم فى تطوير أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة.
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركه Visa فى مصر، عن سعادتها بالتعاون بين Visa وCIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضافت:“دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أولويات شركة Visa عالميا، فنحن نؤمن بالدعم عن طريق توفير الفرص لتطوير المهارات، والتى من دورها أن تساعد أصحاب الأعمال على تطوير أعمالهم مما يتيح لهم الوصول إلى آفاق جديدة وهو ما يتماشى مع أهداف المدفوعات الرقمية للازدهار والنمو الاقتصادى، وتعهدت فيزا فى عام 2020، بدعم 50 مليون شركة متوسطة وصغيرة عن طريق تنمية المهارات وتوفير منتجات وابتكارات تناسب احتياجات وطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتساعدها على الحصول على مزايا المدفوعات الالكترونية والتأقلم على التغير السريع للسوق”.
وأكدت سالى متولى، المدير التنفيذى لقطاع تطوير الأعمال بشركة almentor على سعادتها بإطلاق المشروع رسميًا نظرًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية، لما يقدمه المشروع من دعم تدريبى وعملى هائل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشروع هو خطوة مهمة فى مسيرة تحقيق أهداف almentor لإمداد أصحاب المشاريع بالمهارات والخبرات العملية الكافية لتطوير تلك الأعمال بشكل مناسب مع التطورات المتسارعة.
وأضافت:“المنصة توفر التدريبات اللازمة لتمكين أصحاب المشروعات من التعامل فى كافة النواحى، مثل التعامل مع الضرائب، التمويل، الاستدامة، سلاسل الإمداد، الذكاء الاصطناعى، الحفاظ على الموظفين، والابتكار، ما يمكنهم من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال قنوات حديثة”.
ويمكن لعملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال الاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة على المنصة الإلكترونية الجديدة من خلال التسجيل باستخدام أى من بطاقات CIB Visa البلاتينية للأعمال الخاصة بهم.
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