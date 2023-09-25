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CIB يطلق منصة تعليمية جديدة بالتعاون مع VISA وalmentor Business - جريدة البورصة

9/25/2023 2:52:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أعلن البنك التجارى الدولى“CIB”، عن إطلاق منصة تعليمية جديدة بالتعاون مع Visa للمدفوعات الإلكترونية، وalmentor Business للتعليم الإلكترونى، لإتاحة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتعليمية التى تغطى جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة وريادة الأعمال لعملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وللمساعدة فى تطوير قدرات الشركات للنمو والاستمرار خاصة الشركات الصغيرة وذلك نظرا للدور الهام الذى يلعبه هذا القطاع فى دفع حركة الاقتصاد القومى.

وتقدم almentor Business، منصة التعلم الذاتى عبر الإنترنت، المئات من الفيديوهات لدورات تدريبية باللغة العربية والإنجليزية لخبراء متميزين حققوا العديد من النجاحات فى مسيرتهم الحياتية والمهنية، حيث قدمت المنصة أكثر من 3 ملايين تجربة تعليمية ناجحة.

وصرح هانى الديب رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، يحرص القطاع على تزويد عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات بنكية شاملة لتلبية احتياجات أعمالهم، وتشمل خدمات مالية ومهنية واستشارية، لضمان حصولهم على جميع الأدوات والخدمات والمنتجات اللازمة لمساعدتهم فى تطوير أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة.

كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركه Visa فى مصر، عن سعادتها بالتعاون بين Visa وCIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضافت:“دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أولويات شركة Visa عالميا، فنحن نؤمن بالدعم عن طريق توفير الفرص لتطوير المهارات، والتى من دورها أن تساعد أصحاب الأعمال على تطوير أعمالهم مما يتيح لهم الوصول إلى آفاق جديدة وهو ما يتماشى مع أهداف المدفوعات الرقمية للازدهار والنمو الاقتصادى، وتعهدت فيزا فى عام 2020، بدعم 50 مليون شركة متوسطة وصغيرة عن طريق تنمية المهارات وتوفير منتجات وابتكارات تناسب احتياجات وطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتساعدها على الحصول على مزايا المدفوعات الالكترونية والتأقلم على التغير السريع للسوق”.

وأكدت سالى متولى، المدير التنفيذى لقطاع تطوير الأعمال بشركة almentor على سعادتها بإطلاق المشروع رسميًا نظرًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية، لما يقدمه المشروع من دعم تدريبى وعملى هائل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشروع هو خطوة مهمة فى مسيرة تحقيق أهداف almentor لإمداد أصحاب المشاريع بالمهارات والخبرات العملية الكافية لتطوير تلك الأعمال بشكل مناسب مع التطورات المتسارعة.

وأضافت:“المنصة توفر التدريبات اللازمة لتمكين أصحاب المشروعات من التعامل فى كافة النواحى، مثل التعامل مع الضرائب، التمويل، الاستدامة، سلاسل الإمداد، الذكاء الاصطناعى، الحفاظ على الموظفين، والابتكار، ما يمكنهم من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال قنوات حديثة”.

ويمكن لعملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال الاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة على المنصة الإلكترونية الجديدة من خلال التسجيل باستخدام أى من بطاقات CIB Visa البلاتينية للأعمال الخاصة بهم.

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