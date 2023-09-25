بنك البركة يستثمر 300 مليون جنيه فى البنية التحتية خلال عام ونصف - جريدة البورصة

استثمر بنك البركة 300 جنيه فى البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات خلال عام ونصف ضمن استراتيجية التطوير والنمو حتى عام 2025، حسبما كشف حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك.

أضاف أن استراتيجية بنك البركة اعتمدت على على ثلاثة ركائز أساسية تشمل تقييم البيانات الحالية، واستقطاب الكفاءات من المواهب، وتأسيس معايير قياس ثابتة لضمان النجاح.

أوضح أنه من خلال التحليل المكثف للبيانات، تم تحديد الفجوات التشغيلية ومعالجتها عبر حلول مبتكرة يقدمها فريق من الخبراء.

أضاف حجازى:”لا تعتمد استراتيجيتنا للتحول والنمو على الاستثمار فى البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات فحسب لتحقيق النجاح، بل أيضًا تمتد لتشمل موظفينا وثقافة العمل السائدة داخل بيئة العمل”.

أوضح أنهم يلتزمون بتعزيز مهارات موظفيهم عن طريق تدريبهم باستثمارات سنوية عالية القيمة.

تابع:“استعنا بخبراء الصناعة لتشكيل ثقافة خاصة ببيئة العمل من أجل تعزيز التكامل والتعاون والإنتاجية، كما قمنا باستحداث وظائف متخصصة وزيادة القوى العاملة لدينا بنسبة تزيد عن 25% دعمًا لعملية التطوير”.

وأكد حجازى على التزام بنك البركة بتحقيق النمو الفعال، حيث قال:“نلتزم بمزيد من الاستثمارات فى دعم النظام البيئى وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانتنا كبنك إسلامى حيوى يقدم منتجات وخدمات تخضع للشريعة الإسلامية لكل عملائه”.

وكان ذلك خلال حديثه فى الجلسة النقاشية بعنوان:“كيف تتطور البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة” خلال منتدى Enterprise للتمويل حيث تناول خلالها التحول والتطور الذى يشهده القطاع المصرفي، وذلك إلى جانب نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين. ويتيح المنتدى لكبار الشخصيات فى مجتمع الأعمال مناقشة ومعالجة الموضوعات الرئيسية فى القطاعات الرئيسية للتمويل بشكل واسع.