بنك البركة يستثمر 300 مليون جنيه فى البنية التحتية خلال عام ونصف - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > حجازى: استحدثنا وظائف ورفعنا القوى العاملة لدينا بأكثر من 25% لتغيير ثقافة العمل
استثمر بنك البركة 300 جنيه فى البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات خلال عام ونصف ضمن استراتيجية التطوير والنمو حتى عام 2025، حسبما كشف حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك.
أضاف أن استراتيجية بنك البركة اعتمدت على على ثلاثة ركائز أساسية تشمل تقييم البيانات الحالية، واستقطاب الكفاءات من المواهب، وتأسيس معايير قياس ثابتة لضمان النجاح.
أوضح أنه من خلال التحليل المكثف للبيانات، تم تحديد الفجوات التشغيلية ومعالجتها عبر حلول مبتكرة يقدمها فريق من الخبراء.
أضاف حجازى:”لا تعتمد استراتيجيتنا للتحول والنمو على الاستثمار فى البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات فحسب لتحقيق النجاح، بل أيضًا تمتد لتشمل موظفينا وثقافة العمل السائدة داخل بيئة العمل”.
أوضح أنهم يلتزمون بتعزيز مهارات موظفيهم عن طريق تدريبهم باستثمارات سنوية عالية القيمة.
تابع:“استعنا بخبراء الصناعة لتشكيل ثقافة خاصة ببيئة العمل من أجل تعزيز التكامل والتعاون والإنتاجية، كما قمنا باستحداث وظائف متخصصة وزيادة القوى العاملة لدينا بنسبة تزيد عن 25% دعمًا لعملية التطوير”.
وأكد حجازى على التزام بنك البركة بتحقيق النمو الفعال، حيث قال:“نلتزم بمزيد من الاستثمارات فى دعم النظام البيئى وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانتنا كبنك إسلامى حيوى يقدم منتجات وخدمات تخضع للشريعة الإسلامية لكل عملائه”.
وكان ذلك خلال حديثه فى الجلسة النقاشية بعنوان:“كيف تتطور البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة” خلال منتدى Enterprise للتمويل حيث تناول خلالها التحول والتطور الذى يشهده القطاع المصرفي، وذلك إلى جانب نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين. ويتيح المنتدى لكبار الشخصيات فى مجتمع الأعمال مناقشة ومعالجة الموضوعات الرئيسية فى القطاعات الرئيسية للتمويل بشكل واسع.
MENAFN25092023000202011048ID1107132873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.