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قبل عام ونصف من انتهاء مدته.. البلبيسى يستقيل من أبو ظبى الإسلامى - جريدة البورصة

9/25/2023 2:52:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أعلن مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، استقالة فريد فاروق عبد الكريم البلبيسى – ممثل شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، بحسب إفصاحه للبورصة.

ووافق البنك المركزى المصرى فى 24 مايو 2022، على مد عضويته لمدة 3 سنوات آنذاك، لتنتهى مدته فى مارس 2025، بحسب إفصاح للبورصة آنذاك.

ونما صافى أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر 102.7% خلال الربع الثانى من العام الجارى، ليصل إلى 1.16 مليار جنيه مقارنة بـ 572.5 مليون جنيه للربع خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ووافق مجلس إدارة المصرف على زيادة رأسمال شركة أبوظبي الاسلامى للتمويل متناهى الصغر المصدر والمدفوع من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه.

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