قبل عام ونصف من انتهاء مدته.. البلبيسى يستقيل من أبو ظبى الإسلامى - جريدة البورصة

قبل عام ونصف من انتهاء مدته.. البلبيسى يستقيل من أبو ظبى الإسلامى - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
أعلن مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، استقالة فريد فاروق عبد الكريم البلبيسى – ممثل شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، بحسب إفصاحه للبورصة.
ووافق البنك المركزى المصرى فى 24 مايو 2022، على مد عضويته لمدة 3 سنوات آنذاك، لتنتهى مدته فى مارس 2025، بحسب إفصاح للبورصة آنذاك.
ونما صافى أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر 102.7% خلال الربع الثانى من العام الجارى، ليصل إلى 1.16 مليار جنيه مقارنة بـ 572.5 مليون جنيه للربع خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ووافق مجلس إدارة المصرف على زيادة رأسمال شركة أبوظبي الاسلامى للتمويل متناهى الصغر المصدر والمدفوع من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه.
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