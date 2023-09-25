8 بنوك تحصل على رخصة أمين حفظ لأدوات الدين الحكومية - جريدة البورصة

يأتى ذلك بعد الموافقة على قبول قيد 6 بنوك أخرى مؤخرًا بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمناء حفظ، وهى المصرف المتحد، التجارى وفا، التعمير والإسكان، الكويت الوطنى، المؤسسة العربية المصرفية وأبو ظبى التجارى.

وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموًا جاذبًا للاستثمارات فى الفترة الماضية ما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.

وأوضح أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلى، كأحد أهم آليات الاستثمار، والتى تعكس حالة النشاط الاقتصادى الجاذب نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية دليلا لحماية المتعاملين في القطاع المالى غير المصرفى، لتزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، وتوعيتهم بالحقوق والمسئوليات عند التعامل مع الأسواق المالية.

من ناحية أخرى قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن عطاءات الأذون الخميس الماضى تم تأجيلها للأحد، لأنه تم تغيير نظام العطاءات وسيبدأ تفعيل النظام الجديد الأحد 24 سبتمبر.

وسيتطلب النظام الجديد تكويد الأفراد المتعاملين على أذون الخزانة.

ونفذت البورصة المصرية، تحويل تسوية سندات الخزانة المصرية من“شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي” إلى“الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية”.

وبحسب بيان سابق للبورصة المصرية، تم تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية، وتضمن إضافة خصائص جديدة تتعلق بعملية تنفيذ الصفقات أو طلب تسعير أو وضع نطاق سعرى للمتعامل لشراء أو بيع الورقة المالية وكذلك اختيار تاريخ للتسوية.