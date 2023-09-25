8 بنوك تحصل على رخصة أمين حفظ لأدوات الدين الحكومية - جريدة البورصة

8 بنوك تحصل على رخصة أمين حفظ لأدوات الدين الحكومية - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية الموافقة على منح البنك الأهلى المتحد والمصرف العربى الدولى، رخصة أمين الحفظ بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية“سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها” بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2282 لسنة 2023 للبنك بالتعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.
يأتى ذلك بعد الموافقة على قبول قيد 6 بنوك أخرى مؤخرًا بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمناء حفظ، وهى المصرف المتحد، التجارى وفا، التعمير والإسكان، الكويت الوطنى، المؤسسة العربية المصرفية وأبو ظبى التجارى.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموًا جاذبًا للاستثمارات فى الفترة الماضية ما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
وأوضح أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلى، كأحد أهم آليات الاستثمار، والتى تعكس حالة النشاط الاقتصادى الجاذب نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية دليلا لحماية المتعاملين في القطاع المالى غير المصرفى، لتزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، وتوعيتهم بالحقوق والمسئوليات عند التعامل مع الأسواق المالية.
من ناحية أخرى قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن عطاءات الأذون الخميس الماضى تم تأجيلها للأحد، لأنه تم تغيير نظام العطاءات وسيبدأ تفعيل النظام الجديد الأحد 24 سبتمبر.
وسيتطلب النظام الجديد تكويد الأفراد المتعاملين على أذون الخزانة.
ونفذت البورصة المصرية، تحويل تسوية سندات الخزانة المصرية من“شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي” إلى“الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية”.
وبحسب بيان سابق للبورصة المصرية، تم تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية، وتضمن إضافة خصائص جديدة تتعلق بعملية تنفيذ الصفقات أو طلب تسعير أو وضع نطاق سعرى للمتعامل لشراء أو بيع الورقة المالية وكذلك اختيار تاريخ للتسوية.
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