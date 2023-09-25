Monday, 25 September 2023 11:04 GMT

33.8 مليار جنيه قيمة التداول على أذون الخزانة في أول أيامها - جريدة البورصة

9/25/2023 2:52:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > كشفت إدارة البورصة عن وصول قيم التداول على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه بعدد 109 عملية، بعد بدء التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة، وتدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.

ويأتي التطوير في إطار من التنسيق مع كل من البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، و”الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية”، على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطًا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.

وأشار أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن اليوم يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل في البورصة على مدار الفترة الماضية، فنظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح بات قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.

وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، وتابع أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين.

وأضاف الشيخ أنه استعدادًا لبدء التداول على أذون الخزانة، قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلى نحو 35 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.

كتبت: مرام أشرف

MENAFN25092023000202011048ID1107132868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث