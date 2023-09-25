33.8 مليار جنيه قيمة التداول على أذون الخزانة في أول أيامها - جريدة البورصة

33.8 مليار جنيه قيمة التداول على أذون الخزانة في أول أيامها - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
كشفت إدارة البورصة عن وصول قيم التداول على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه بعدد 109 عملية، بعد بدء التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة، وتدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويأتي التطوير في إطار من التنسيق مع كل من البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، و”الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية”، على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطًا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.
وأشار أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن اليوم يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل في البورصة على مدار الفترة الماضية، فنظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح بات قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.
وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، وتابع أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين.
وأضاف الشيخ أنه استعدادًا لبدء التداول على أذون الخزانة، قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلى نحو 35 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.
كتبت: مرام أشرف
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