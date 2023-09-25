33.8 مليار جنيه قيمة التداول على أذون الخزانة في أول أيامها - جريدة البورصة

ويأتي التطوير في إطار من التنسيق مع كل من البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، و”الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية”، على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطًا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.

وأشار أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن اليوم يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل في البورصة على مدار الفترة الماضية، فنظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح بات قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.

وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، وتابع أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين.

وأضاف الشيخ أنه استعدادًا لبدء التداول على أذون الخزانة، قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلى نحو 35 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.

كتبت: مرام أشرف