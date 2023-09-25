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المركزى العراقى: التحويلات إلى الخارج تتخطى 187 مليون دولار - جريدة البورصة

9/25/2023 2:52:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن مجمل مبيعاته للعملة الأجنبية من خلال النافذة الإلكترونية، حيث بلغ مجموع التحويلات إلى الخارج (حوالات واعتمادات) 187.983.215 دولار.

وأشار المركزي في بيان اليوم الأحد، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية“نينا”، أن البيع النقدي بلغ 6.950.000 دولار، وبهذا يكون إجمالي المبيعات 194.933.215 دولار.

وغطّى البنك المركزي العراقي سعر البيع النقدي والحوالات بـ 1310 دينارات لكل دولار، والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقة الالكترونية بـ 1305 دينارا لكل دولار.

أ. ش. أ

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