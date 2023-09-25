المركزى العراقى: التحويلات إلى الخارج تتخطى 187 مليون دولار - جريدة البورصة

المركزى العراقى: التحويلات إلى الخارج تتخطى 187 مليون دولار - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن مجمل مبيعاته للعملة الأجنبية من خلال النافذة الإلكترونية، حيث بلغ مجموع التحويلات إلى الخارج (حوالات واعتمادات) 187.983.215 دولار.
وأشار المركزي في بيان اليوم الأحد، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية“نينا”، أن البيع النقدي بلغ 6.950.000 دولار، وبهذا يكون إجمالي المبيعات 194.933.215 دولار.
وغطّى البنك المركزي العراقي سعر البيع النقدي والحوالات بـ 1310 دينارات لكل دولار، والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقة الالكترونية بـ 1305 دينارا لكل دولار.
أ. ش. أ
MENAFN25092023000202011048ID1107132867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.