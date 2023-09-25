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البنك التجارى الدولى - كينيا يعقد ملتقى التدريب السنوى لتعزيز التواصل بين مصر وكينيا - جريدة البورصة

9/25/2023 2:52:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > عقد البنك التجارى الدولى CIB كينيا – التابع للبنك التجارى الدولى مصر – ملتقى التدريب الجماعى السنوى لكافة العاملين بالبنك، تحت شعار“One CIB”.

ويأتى ذلك تماشياً مع خطة البنك التجارى الدولى التوسعية فى القارة الأفريقية، وبعد نجاحه فى الاستحواذ الكامل على بنك“ماى فير” الكينى فى أوائل العام، وسعياً للانخراط فى الأسواق ذات الفرص والإمكانيات التوسعية، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة والبنك المركزى المصرى لتعزيز التبادل التجارى بين مصر وكينيا والدول المجاورة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات المصرية والدولية فى كينيا، بما يدعم اقتصاد البلدين.

وشملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية التجريبية لفريق البنك داخل كينيا، بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية لما لها من أثر فعّال فى تحقيق الوحدة بين فريق العمل، وإبراز دور التواصل الجماعى وتعزيز التفاعل وخلق الدوافع لابتكار أفكار وحلول جديدة ومبتكرة لاسيما تحقيق أهداف البنك عالمياً ومحلياً، ومواصلة تصدره للساحة المالية والمصرفية بمنتجات مبتكرة وخدمات عملاء متميزة ذات صدىً واسع وأثر إيجابى لكافة العملاء فى مختلف الأسواق المالية والمصرفية المحلية والإقليمية على جميع المستويات.

وقد أقيمت فعاليات الملتقى الجماعى السنوى بحضور ممثلى الإدارة العليا للبنك التجارى الدولى من مصر وكينيا.


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