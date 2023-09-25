البنك التجارى الدولى - كينيا يعقد ملتقى التدريب السنوى لتعزيز التواصل بين مصر وكينيا - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
عقد البنك التجارى الدولى CIB كينيا – التابع للبنك التجارى الدولى مصر – ملتقى التدريب الجماعى السنوى لكافة العاملين بالبنك، تحت شعار“One CIB”.
ويأتى ذلك تماشياً مع خطة البنك التجارى الدولى التوسعية فى القارة الأفريقية، وبعد نجاحه فى الاستحواذ الكامل على بنك“ماى فير” الكينى فى أوائل العام، وسعياً للانخراط فى الأسواق ذات الفرص والإمكانيات التوسعية، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة والبنك المركزى المصرى لتعزيز التبادل التجارى بين مصر وكينيا والدول المجاورة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات المصرية والدولية فى كينيا، بما يدعم اقتصاد البلدين.
وشملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية التجريبية لفريق البنك داخل كينيا، بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية لما لها من أثر فعّال فى تحقيق الوحدة بين فريق العمل، وإبراز دور التواصل الجماعى وتعزيز التفاعل وخلق الدوافع لابتكار أفكار وحلول جديدة ومبتكرة لاسيما تحقيق أهداف البنك عالمياً ومحلياً، ومواصلة تصدره للساحة المالية والمصرفية بمنتجات مبتكرة وخدمات عملاء متميزة ذات صدىً واسع وأثر إيجابى لكافة العملاء فى مختلف الأسواق المالية والمصرفية المحلية والإقليمية على جميع المستويات.
وقد أقيمت فعاليات الملتقى الجماعى السنوى بحضور ممثلى الإدارة العليا للبنك التجارى الدولى من مصر وكينيا.
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