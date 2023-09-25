الإفريقى للتنمية يخصص 4.52 مليار دولار لدعم خطة الإيكواس للتكامل الاقتصادى - جريدة البورصة

الإفريقى للتنمية يخصص 4.52 مليار دولار لدعم خطة الإيكواس للتكامل الاقتصادى - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:52:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
أكد البنك الإفريقي للتنمية موافقته على خطة ورقة استراتيجية التكامل الإقليمي لغرب إفريقيا“الإيكواس” وتوجيه 4.52 مليار دولار، لتحسين البنية التحتية ودعم القطاع الخاص.
وذكر البنك الإفريقي للتنمية – في بيان – أنه بحث مع مسئولي“الإيكواس” تقييم القضايا الحالية المتعلقة بتكامل غرب إفريقيا، والتحديات والفرص والمشروعات ذات الأولوية.
وتابع أنه جرى مناقشة التكامل في الشؤون الاقتصادية والزراعة والتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، والبنية التحتية، والطاقة والرقمنة، والقضايا السياسية، والسلام والأمن، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
في غضون ذلك، قال رئيس مفوضية الإيكواس، عمر أليو توراي“بالنسبة لمؤسسات التكامل الإقليمي مثل الإيكواس، يعد التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أمرًا ضروريًا، لهذا السبب يجب علينا اغتنام هذه الفرصة للتفاعل، ورسم الطريق للمضي قدمًا، ما يعني تعزيز المكاسب وإعادة تنظيم أنشطتنا ومؤسساتنا لتحقيق نتائج ملموسة”.
أ. ش. أ
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