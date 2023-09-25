الإفريقى للتنمية يخصص 4.52 مليار دولار لدعم خطة الإيكواس للتكامل الاقتصادى - جريدة البورصة

وذكر البنك الإفريقي للتنمية – في بيان – أنه بحث مع مسئولي“الإيكواس” تقييم القضايا الحالية المتعلقة بتكامل غرب إفريقيا، والتحديات والفرص والمشروعات ذات الأولوية.

وتابع أنه جرى مناقشة التكامل في الشؤون الاقتصادية والزراعة والتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، والبنية التحتية، والطاقة والرقمنة، والقضايا السياسية، والسلام والأمن، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في غضون ذلك، قال رئيس مفوضية الإيكواس، عمر أليو توراي“بالنسبة لمؤسسات التكامل الإقليمي مثل الإيكواس، يعد التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أمرًا ضروريًا، لهذا السبب يجب علينا اغتنام هذه الفرصة للتفاعل، ورسم الطريق للمضي قدمًا، ما يعني تعزيز المكاسب وإعادة تنظيم أنشطتنا ومؤسساتنا لتحقيق نتائج ملموسة”.

أ. ش. أ