بعد الأداء القوى.. هل تفرض الحكومة ضرائب استثنائية على أرباح البنوك؟ - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) >
فرض عدد من الدول الأوروبية مؤخرًا ضرائب استثنائية على أرباح القطاعات التى استفادت من ارتفاع التضخم ومن بينها شركات الطاقة والبنوك، وهو ما يطرح التساؤل عن إمكانية اتباع نفس السيناريو فى مصر فى ظل الأرباح القياسية التى حققها القطاع البنكى فى النصف الأول من العام الحالى.
وبلغت أرباح البنوك المصرية فى النصف الأول 127 مليار جنيه بحسب بيانات البنك المركزى، مستفيدة من المستوى القياسى لأسعار الفائدة فى ظل عملية التشديد النقدى التى يواصلها البنك المركزى لمواجهة أعلى مستوى مسجل للتضخم فى مصر.
ورغم ذلك يقول محللون، إن فرض ضرائب استثنائية على أرباح القطاع أو القطاعات الأخرى المستفيدة من الأزمة الحالية ستكون له تبعات سلبية. مسئول سابق بـ”المالية”: فكرنا بالأمر عند ارتفاع الفائدة لكن تراجعنا لأنه يسبب تشوهًا
وفرضت الحكومة الإيطالية فى أغسطس الماضى، ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك الاستثنائية، وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40% من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة فى العام الحالى، وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.
وقال مسئول سابق فى وزارة المالية لـ”البورصة”، إنه فى فترة من الفترات ارتفعت أسعار الفائدة فى البنوك المصرية بشكل قياسى حينها، ما دعا أصحاب القرار للتفكير فى فرض ضريبة استثنائية على قطاع البنوك لكنهم تراجعوا.
أوضح أن فرض ضرائب استثنائية يعد تشوه فى القانون لأنه يميز قطاع عن قطاع آخر، ولم تلق نجاح من قبل فى مصر، ولفت إلى أن هناك ظروفا طارئة قد تلجأ فيها الدول لفرض تلك النوعية من الضرائب مثل الكوارث والأزمات.
وذكر، أن الأفضل هو تحسين منظومة الإدارة الضريبية، ومنح المزيد حوافز الاستثمار وبخاصة الموجه للتصدير لجذب العملة الأجنبية.
وتتضمن الموازنة العامة للعام المالى الحالى عجزًا بقيمة 824.4 مليار جنيه تعادل 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 6.1% العام المالى الماضى.
وتستهدف الموازنة تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنمو 27% عن العام المالى الماضى. وتمثل الضرائب نحو 68% من إيرادات الموازنة. الألفى: فرض ضرائب استثنائية على الأرباح عبء جديد ليس فى صالح الاقتصاد
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة“برايم”، إن الإجراءات المفاجئة التى تُشكل أعباء جديدة على القطاع الرسمى سواء البنوك أو الشركات، تُهدد جذب استثمارات جديدة وتتسبب فى هروب القائمين من السوق المصرى.
وأضاف الألفى، أن فرض ضرائب استثنائية على الأرباح عبء جديد ليس فى صالح الاقتصاد، ومن الأفضل أن ينصب تركيز الدولة بشأن تعظيم إيراداتها من خلال القطاع غير الرسمى، وتوسيع قاعدة ممولى الضرائب، بدلًا من زيادة أعباء الممولين الملتزمين حتى لا يهربون من الاقتصاد الرسمى.
واستطرد:“يجب عدم إغفال دور البنوك المهم فى تمويل الأنشطة الاقتصادية، كما أنها تعتبر أكبر ممول لأذون الخزانة”. الكيلانى: فرض ضرائب بالتزامن مع طرح حصص فى البنوك لن يكون مفيدًا لها
قال شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى لـ”إرنست آند يونج _ مصر”، إن القطاع المصرفى فى مصر أدائه جيد، وهناك عدد من البنوك بالفعل جار طرحها، وفرض ضرائب استثنائية على أرباح القطاع يقلل العائد على الاستثمار، وبالتالى يفقد شهية المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع.
وتعتزم الدولة طرح حصص فى بنوك القاهرة، والمصرف المتحد، والإسكندرية، العربى الإفريقى الدولى، وعينت بالفعل مستشارين لبنكى المصرف المتحد، والإسكندرية.
وأضاف الكيلانى، أن فرض الضرائب الاستثنائية دوما ما تكون مستبعدة لأنها تفقد السوق ثقله، وتعطى إيحاء سلبى للمستثمر بعدم الاستقرار.
وذكر الكيلانى أن فكر السياسة الضريبية هو التوجه إلى فرض الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة عن الضرائب المباشرة، وإلى الاستقرار فى السياسة الضريبية. المهدى: فرض ضرائب على أرباح البنوك سينعكس سلبًا على صغار المدخرين
وقالت عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق فى جامعة القاهرة، إن فرض ضرائب استثنائية على أرباح البنوك، سيحمل تبعاته صغار المودعين مع سعى البنوك لخفض تكاليف الأموال، وسيكون قرارا ذا حد واحد عنيف عليهم، خاصة فى ظل ما يتحملوه من ارتفاع أسعار وتراجع قيمة مدخراتهم.
واتفق ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لبنك التنمية الصناعية، أن فرض ضرائب على أرباح البنوك سيتحملها فى النهاية المقترضون والمودعون، وبالتبعية ستؤثر سلبا على كل الأفراد والشركات.
وأضاف فهمى، أن زيادة الأعباء التى تتحملها الدولة تحتاج لإعادة هيكلة الضرائب بدلا من فرض ضرائب جديدة، لأنه بالفعل يتحمل الاقتصاد المصرى تعدد الضرائب، كما أن الضرائب الاستثنائية تهدد جذب مستثمرين جدد بسبب تخوفاتهم من الأعباء المفاجئة التى تفرضها الحكومة عليهم.