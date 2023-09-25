بعد الأداء القوى.. هل تفرض الحكومة ضرائب استثنائية على أرباح البنوك؟ - جريدة البورصة

وبلغت أرباح البنوك المصرية فى النصف الأول 127 مليار جنيه بحسب بيانات البنك المركزى، مستفيدة من المستوى القياسى لأسعار الفائدة فى ظل عملية التشديد النقدى التى يواصلها البنك المركزى لمواجهة أعلى مستوى مسجل للتضخم فى مصر.

ورغم ذلك يقول محللون، إن فرض ضرائب استثنائية على أرباح القطاع أو القطاعات الأخرى المستفيدة من الأزمة الحالية ستكون له تبعات سلبية.

وفرضت الحكومة الإيطالية فى أغسطس الماضى، ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك الاستثنائية، وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40% من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة فى العام الحالى، وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.

وقال مسئول سابق فى وزارة المالية لـ”البورصة”، إنه فى فترة من الفترات ارتفعت أسعار الفائدة فى البنوك المصرية بشكل قياسى حينها، ما دعا أصحاب القرار للتفكير فى فرض ضريبة استثنائية على قطاع البنوك لكنهم تراجعوا.

أوضح أن فرض ضرائب استثنائية يعد تشوه فى القانون لأنه يميز قطاع عن قطاع آخر، ولم تلق نجاح من قبل فى مصر، ولفت إلى أن هناك ظروفا طارئة قد تلجأ فيها الدول لفرض تلك النوعية من الضرائب مثل الكوارث والأزمات.

وذكر، أن الأفضل هو تحسين منظومة الإدارة الضريبية، ومنح المزيد حوافز الاستثمار وبخاصة الموجه للتصدير لجذب العملة الأجنبية.

وتتضمن الموازنة العامة للعام المالى الحالى عجزًا بقيمة 824.4 مليار جنيه تعادل 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 6.1% العام المالى الماضى.

وتستهدف الموازنة تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنمو 27% عن العام المالى الماضى. وتمثل الضرائب نحو 68% من إيرادات الموازنة.

قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة“برايم”، إن الإجراءات المفاجئة التى تُشكل أعباء جديدة على القطاع الرسمى سواء البنوك أو الشركات، تُهدد جذب استثمارات جديدة وتتسبب فى هروب القائمين من السوق المصرى.

وأضاف الألفى، أن فرض ضرائب استثنائية على الأرباح عبء جديد ليس فى صالح الاقتصاد، ومن الأفضل أن ينصب تركيز الدولة بشأن تعظيم إيراداتها من خلال القطاع غير الرسمى، وتوسيع قاعدة ممولى الضرائب، بدلًا من زيادة أعباء الممولين الملتزمين حتى لا يهربون من الاقتصاد الرسمى.

واستطرد:“يجب عدم إغفال دور البنوك المهم فى تمويل الأنشطة الاقتصادية، كما أنها تعتبر أكبر ممول لأذون الخزانة”.

قال شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى لـ”إرنست آند يونج _ مصر”، إن القطاع المصرفى فى مصر أدائه جيد، وهناك عدد من البنوك بالفعل جار طرحها، وفرض ضرائب استثنائية على أرباح القطاع يقلل العائد على الاستثمار، وبالتالى يفقد شهية المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع.

وتعتزم الدولة طرح حصص فى بنوك القاهرة، والمصرف المتحد، والإسكندرية، العربى الإفريقى الدولى، وعينت بالفعل مستشارين لبنكى المصرف المتحد، والإسكندرية.

وأضاف الكيلانى، أن فرض الضرائب الاستثنائية دوما ما تكون مستبعدة لأنها تفقد السوق ثقله، وتعطى إيحاء سلبى للمستثمر بعدم الاستقرار.

وذكر الكيلانى أن فكر السياسة الضريبية هو التوجه إلى فرض الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة عن الضرائب المباشرة، وإلى الاستقرار فى السياسة الضريبية.

وقالت عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق فى جامعة القاهرة، إن فرض ضرائب استثنائية على أرباح البنوك، سيحمل تبعاته صغار المودعين مع سعى البنوك لخفض تكاليف الأموال، وسيكون قرارا ذا حد واحد عنيف عليهم، خاصة فى ظل ما يتحملوه من ارتفاع أسعار وتراجع قيمة مدخراتهم.

واتفق ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لبنك التنمية الصناعية، أن فرض ضرائب على أرباح البنوك سيتحملها فى النهاية المقترضون والمودعون، وبالتبعية ستؤثر سلبا على كل الأفراد والشركات.

وأضاف فهمى، أن زيادة الأعباء التى تتحملها الدولة تحتاج لإعادة هيكلة الضرائب بدلا من فرض ضرائب جديدة، لأنه بالفعل يتحمل الاقتصاد المصرى تعدد الضرائب، كما أن الضرائب الاستثنائية تهدد جذب مستثمرين جدد بسبب تخوفاتهم من الأعباء المفاجئة التى تفرضها الحكومة عليهم.