((الحرف اليدوية)) تطلب شراكة الدولة فى توفير مدخلات الإنتاج محليًا

قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، إن الصوف والحرير من المواد الخام التى بإمكان مصر توفيرها محليًا.. لكن الأمر يحتاج إلى شراكة الحكومة نظرًا للاستثمارات الكبيرة التى تحتاجها تلك المشروعات.

أضاف ((الشربيني)) لـ((البورصة))، أن مجموعة من الشباب أقامت مشروعا بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنتاج الحرير من خلال زراعة شجر التوت وتوفير تمويلات بفوائد مخفضة من قبل الحكومة للتوسع فى هذا الاتجاه يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر ويدعم تصدير الفائض.

توقع المدير التنفيذى وصول صادرات القطاع إلى أكثر من 20 مليون دولار بنهاية الشهر الجارى، وهذا القيمة ضعيفة للغاية مقارنة بدول تعمل فى مصر.

قال هشام الجزار وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المواد التي تدخل في صناعة منتجات الحرف اليدوية ويتم استيرادها من الخارج من الممكن توطينها محليًا كالحرير والخرز.

أضاف ((الجزار)) لـ((البورصة))، أن التسويق من أكثر التحديات التي تواجه القطاع، مطالبًا الحكومة بافتتاح معارض دائمة فى الدول الخارجية المستوردة لتلك المنتجات، الأمر الذى يدعم زيادة الصادرات ويوفر العملة الصعبة للبلاد.

ذكر أن مصر لديها فرصة للمساهمة فى زيادة حجم الصادرات من خلال منتجات الحرف اليدوية فهي تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتكون مثل الهند التى وصل حجم صادرات القطاع لـ 3 مليارات دولار.

نوه إلى أن الدولة من الممكن أن تضاعف نسبة صادرات القطاع خلال 6 شهور إذا وفرت متطلباته.

كتبت: تقى أيمن