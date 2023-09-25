((الحرف اليدوية)) تطلب شراكة الدولة فى توفير مدخلات الإنتاج محليًا

((الحرف اليدوية)) تطلب شراكة الدولة فى توفير مدخلات الإنتاج محليًا
التاريخ
9/25/2023 2:52:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
طالبت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، مجلس الوزراء بالمشاركة فى توفير المنتجات التى يحتاجها القطاع محليًا بدلاً من استيرادها واستنزاف العملة الصعبة.
قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، إن الصوف والحرير من المواد الخام التى بإمكان مصر توفيرها محليًا.. لكن الأمر يحتاج إلى شراكة الحكومة نظرًا للاستثمارات الكبيرة التى تحتاجها تلك المشروعات.
أضاف ((الشربيني)) لـ((البورصة))، أن مجموعة من الشباب أقامت مشروعا بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنتاج الحرير من خلال زراعة شجر التوت وتوفير تمويلات بفوائد مخفضة من قبل الحكومة للتوسع فى هذا الاتجاه يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر ويدعم تصدير الفائض.
توقع المدير التنفيذى وصول صادرات القطاع إلى أكثر من 20 مليون دولار بنهاية الشهر الجارى، وهذا القيمة ضعيفة للغاية مقارنة بدول تعمل فى مصر.
قال هشام الجزار وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المواد التي تدخل في صناعة منتجات الحرف اليدوية ويتم استيرادها من الخارج من الممكن توطينها محليًا كالحرير والخرز.
أضاف ((الجزار)) لـ((البورصة))، أن التسويق من أكثر التحديات التي تواجه القطاع، مطالبًا الحكومة بافتتاح معارض دائمة فى الدول الخارجية المستوردة لتلك المنتجات، الأمر الذى يدعم زيادة الصادرات ويوفر العملة الصعبة للبلاد.
ذكر أن مصر لديها فرصة للمساهمة فى زيادة حجم الصادرات من خلال منتجات الحرف اليدوية فهي تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتكون مثل الهند التى وصل حجم صادرات القطاع لـ 3 مليارات دولار.
نوه إلى أن الدولة من الممكن أن تضاعف نسبة صادرات القطاع خلال 6 شهور إذا وفرت متطلباته.
كتبت: تقى أيمن
MENAFN25092023000202011048ID1107132861
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.