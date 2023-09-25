شق وتمهيد 79 كيلو مترًا بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان بالطور

شق وتمهيد 79 كيلو مترًا بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان بالطور
التاريخ
9/25/2023 2:52:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أنهت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تنفيذ أعمال شق وتمهيد وتشغيل 79 كيلو مترا طولى من الطرق والمدقات بأراضى المشروع فى منطقة الطور، بما يمثل 70% من إجمالى المدقات المخطط تنفيذها.
يأتى ذلك بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات الأساسية فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
وقال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، إن الشركة أعطت الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، مشيراً إلى تكثيف الجهود فيما يتعلق بشق الطرق داخل أراضى المشروع والواقعة فى الصحراء، حيث تمثل شرايين حياة تنطلق داخل الصحارى لتخلق فرص التنمية والتطوير والاستثمار فى مختلف الأراضى.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد حرصت خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.
لفت إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع.
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