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شق وتمهيد 79 كيلو مترًا بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان بالطور

9/25/2023 2:52:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تنفيذ أعمال شق وتمهيد وتشغيل 79 كيلو مترا طولى من الطرق والمدقات بأراضى المشروع فى منطقة الطور، بما يمثل 70% من إجمالى المدقات المخطط تنفيذها.

يأتى ذلك بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات الأساسية فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.

وقال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، إن الشركة أعطت الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، مشيراً إلى تكثيف الجهود فيما يتعلق بشق الطرق داخل أراضى المشروع والواقعة فى الصحراء، حيث تمثل شرايين حياة تنطلق داخل الصحارى لتخلق فرص التنمية والتطوير والاستثمار فى مختلف الأراضى.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد حرصت خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.

لفت إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع.

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