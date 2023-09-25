رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات
التاريخ
9/25/2023 2:52:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والتنمية المحلية هشام آمنة، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعني، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير ونمو هذا القطاع المهم، ومن بين تلك المقترحات قيام الجهاز بتأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت الموافقة علي تأسيس هذه الشركة في إطار تنفيذ سياسات الجهاز لتصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء للتكامل مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمي: يأتي إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كافة المحافظات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة، وكذا دعم نشاط التمويل متناهي الصغر كوسيلة رئيسية من وسائل تخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في رفع دخول الأسر محدودة الدخل، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الموافقة على القوائم المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية من 1-1-2022 حتى 31-12-2022.
أ. ش. أ
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