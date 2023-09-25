بلتون تغير العلامة التجارية لشركة Belcash إلى Seven

بلتون تغير العلامة التجارية لشركة Belcash إلى Seven
التاريخ
9/25/2023 2:52:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
درويش: Seven تدير محفظة أعمال بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال 5 أشهر
أعنلت شركة بلتون المالية القابضة، عن تغيير الاسم التجارى لشركة التمويل الاستهلاكى“BelCash”، إلى“Seven” ، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبلتون.
وجاء ذلك فى إطار استراتيجية التحول إلى شركة رائدة فى مجال التمويل الاستهلاكى من خلال توفير مجموعة متنوعة ومبتكرة من حلول التكنولوجيا المالية لتلبية كافة احتياجات العملاء ومساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم.
وتهدف شركة seven، إلى توفير حلول سريعة وآمنة ومرنة لتمويل العملاء الراغبين فى الحصول على المنتجات أو الخدمات من مختلف القطاعات، بما فى ذلك، التعليم والرعاية الصحية والسفر والأجهزة الإلكترونية، وتشطيب الوحدات، والأثاث، والسيارات.
وأوضحت الشركة، أنها تتيح للعملاء إمكانية إتمام المشتريات وتقسيطها على فترات تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهرًا، وتدير حاليًا محفظة بقيمة 1.3 مليار جنية، والتى تم تحقيقها فى أقل من 5 أشهر بعد تغيير الاسم التجارى للشركة.
وقال مجد درويش، الرئيس التنفيذى لشركة seven، إن الشركة تفخر بحجم الانجازات التى تمكنت من تحقيقه خلال الخمسة أشهر الماضية، استنادًا إلى باقة الحلول والخدمات المتنوعة التى نقوم بتقديمها للسوق المصري.
وأضاف، أن نطاق أعمال“seven” يتخطى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى المتعارف عليها ليمتد ويشمل العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والسيارات والرعاية الصحية حرصًا منها على تلبية كافة احتياجات العملاء بسرعة وسهولة وانطلاقًا من حرص الشركة على توفير تجربة فريدة لعملائها.
وتبدأ استراتيجية الشركة التوسعية فى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتمتد إلى البحر الأحمر. لتعكس خطة الشركة الطموحة والتزامها بالوصول لقاعدة أكبر من العملاء من خلال توافر خدماتها المبتكرة فى كافة أنحاء البلاد.
وأشار إلى، أن تغيير الاسم التجارى لشركة التمويل الاستهلاكى إلى seven جاء فى إطار جهود بلتون لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها على رأسها الاستثمار المباشر والتأجير التمويلى والتخصيم، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهى الصغر. والجدير بالذكر أن بلتون تهدف توفير خدمات مالية شاملة ومبتكرة تلبى احتياجات أسواق دائمة التغير.
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