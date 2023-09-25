بلتون تغير العلامة التجارية لشركة Belcash إلى Seven

أعنلت شركة بلتون المالية القابضة، عن تغيير الاسم التجارى لشركة التمويل الاستهلاكى“BelCash”، إلى“Seven” ، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبلتون.

وجاء ذلك فى إطار استراتيجية التحول إلى شركة رائدة فى مجال التمويل الاستهلاكى من خلال توفير مجموعة متنوعة ومبتكرة من حلول التكنولوجيا المالية لتلبية كافة احتياجات العملاء ومساعدتهم فى تحقيق طموحاتهم.

وتهدف شركة seven، إلى توفير حلول سريعة وآمنة ومرنة لتمويل العملاء الراغبين فى الحصول على المنتجات أو الخدمات من مختلف القطاعات، بما فى ذلك، التعليم والرعاية الصحية والسفر والأجهزة الإلكترونية، وتشطيب الوحدات، والأثاث، والسيارات.

وأوضحت الشركة، أنها تتيح للعملاء إمكانية إتمام المشتريات وتقسيطها على فترات تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهرًا، وتدير حاليًا محفظة بقيمة 1.3 مليار جنية، والتى تم تحقيقها فى أقل من 5 أشهر بعد تغيير الاسم التجارى للشركة.

وقال مجد درويش، الرئيس التنفيذى لشركة seven، إن الشركة تفخر بحجم الانجازات التى تمكنت من تحقيقه خلال الخمسة أشهر الماضية، استنادًا إلى باقة الحلول والخدمات المتنوعة التى نقوم بتقديمها للسوق المصري.

وأضاف، أن نطاق أعمال“seven” يتخطى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى المتعارف عليها ليمتد ويشمل العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والسيارات والرعاية الصحية حرصًا منها على تلبية كافة احتياجات العملاء بسرعة وسهولة وانطلاقًا من حرص الشركة على توفير تجربة فريدة لعملائها.

وتبدأ استراتيجية الشركة التوسعية فى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتمتد إلى البحر الأحمر. لتعكس خطة الشركة الطموحة والتزامها بالوصول لقاعدة أكبر من العملاء من خلال توافر خدماتها المبتكرة فى كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى، أن تغيير الاسم التجارى لشركة التمويل الاستهلاكى إلى seven جاء فى إطار جهود بلتون لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها على رأسها الاستثمار المباشر والتأجير التمويلى والتخصيم، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهى الصغر. والجدير بالذكر أن بلتون تهدف توفير خدمات مالية شاملة ومبتكرة تلبى احتياجات أسواق دائمة التغير.