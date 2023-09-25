قطاع الأعمال تبحث التعاون مع الصين لتوفير طاقة نظيفة لمصاهر الألومنيوم

قطاع الأعمال تبحث التعاون مع الصين لتوفير طاقة نظيفة لمصاهر الألومنيوم
التاريخ
9/25/2023 2:52:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للوزارة.
تناول الاجتماع؛ تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع الشركات الصينية لإنشاء محطات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة النظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة.
وأكد وزير قطاع الأعمال، اهتمام الحكومة بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
وأكد أيضا، أن انضمام مصر إلى تجمع“بريكس” بداية من العام المقبل يعد خطوة هامة لفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الصينيين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من موقع هونج كونج كأحد أهم المراكز المالية في آسيا في توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات التنموية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها.
وأوضح ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة لاسيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، وأن هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التى يمكن البدء فى تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التى تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الاجنبي.
من جانبه، أكد كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، اهتمام الشركات الكبري في هونج كونج بمشروعات الاقتصاد الأخضر ومحطات توليد الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، مشيرا إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أسواق المال في اجتذاب المستثمرين المهتمين بالشراكة مع الصين وذلك لاستغلال بورصة هونج كونج كمصدر للتمويل لما بها من سيولة عالية و لأنها تتميز باجتذابها لكبرى الشركات العالمية.
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