الحكومة تبحث مع الصناعات المعدنية تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير

الحكومة تبحث مع الصناعات المعدنية تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير
التاريخ
9/25/2023 2:52:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حنفى: الحكومة وعدت بحل تحديات قطاع الذهب قريبًا
بحثت الحكومة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، التحديات التى تعرقل زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال الفترة الحالية.
وطالب أعضاء الغرفة بسرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعى، وتوصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر فى الفوائد على القروض طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الغرفة تمتلك فرصا واسعة فى صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، فى ظل خطط الإلتزام البيئى، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج.
وطالبوا بمنح حوافز أبرزها إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق و التوطين الصناعى لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.
قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف فى اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها فى واحدة من الصناعات الاستراتيجية المُهمة، وسنسعى إلى تنفيذ جميع مطالبهم خلال الفترة المقبلة.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع ضم رؤساء شعب الصناعات المعدنية منها شعبة الذهب والسبائك والحديد والصلب. الألفى: 800 مليار جنيه حجم استثمارات الصناعات المعدنية
أضاف لـ((البـورصة)) أنه تم طرح المشكلات التي تواجها شعبة الذهب من معوقات عمليات التصدير وتعاملات البنوك والجمارك، فضلاً عن المشروعات الجديدة التي تقام و تواجه مصانع الحديد والصلب والحكومة تعهدت بحل تلك المشكلات خلال فترة قريبة.
قال اللواء مهندس عماد الألفى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
ذكر أن العاملين فى مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التى من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج فى هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسئولية أيضًا فى النهوض بالقطاع.
أشار إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك“غير الرسمية” من أجل دمجها فى الاقتصاد الرسمي؛ عبر عدد من المُحفّزات التى يجرى التنسيق بشأنها مع الحكومة.
كتبت – مريم الرميحى:
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