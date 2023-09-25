الحكومة تبحث مع الصناعات المعدنية تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير

بحثت الحكومة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، التحديات التى تعرقل زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال الفترة الحالية.

وطالب أعضاء الغرفة بسرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعى، وتوصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر فى الفوائد على القروض طويلة الأجل.

وأشار إلى أن الغرفة تمتلك فرصا واسعة فى صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، فى ظل خطط الإلتزام البيئى، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج.

وطالبوا بمنح حوافز أبرزها إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق و التوطين الصناعى لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.

قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف فى اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها فى واحدة من الصناعات الاستراتيجية المُهمة، وسنسعى إلى تنفيذ جميع مطالبهم خلال الفترة المقبلة.

قال محمد حنفى، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع ضم رؤساء شعب الصناعات المعدنية منها شعبة الذهب والسبائك والحديد والصلب.

أضاف لـ((البـورصة)) أنه تم طرح المشكلات التي تواجها شعبة الذهب من معوقات عمليات التصدير وتعاملات البنوك والجمارك، فضلاً عن المشروعات الجديدة التي تقام و تواجه مصانع الحديد والصلب والحكومة تعهدت بحل تلك المشكلات خلال فترة قريبة.

قال اللواء مهندس عماد الألفى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.

ذكر أن العاملين فى مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التى من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج فى هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسئولية أيضًا فى النهوض بالقطاع.

أشار إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك“غير الرسمية” من أجل دمجها فى الاقتصاد الرسمي؛ عبر عدد من المُحفّزات التى يجرى التنسيق بشأنها مع الحكومة.

كتبت – مريم الرميحى: