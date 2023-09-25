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أبل تخطط لمضاعفة إنتاجها فى الهند 5 مرات إلى 40 مليار دولار

9/25/2023 2:52:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة“أبل” لزيادة الإنتاج في الهند أكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمسة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء“بي تي آي” (PTI)، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تسمّهم.

تجاوزت قيمة إنتاج الشركة 7 مليارات دولار بالهند خلال السنة المالية الماضية، حيث تستهدف أن يصل الرقم إلى 40 مليار دولار، حسبما صرح المسؤولون للوكالة. لم ترد“أبل” على استفسار في هذا الشأن عبر البريد الالكتروني خارج ساعات العمل.

تصنع“أبل” تصنع أجهزة آيفون في الهند، ولديها خطط للبدء في تصنيع أجهزة“إير بودز” في العام المقبل.

أطلقت شركة صناعة الهواتف، ومقرها في كوبرتينو، أول جهاز“آيفون 15′′ صنعته في الهند هذا الشهر خلال يوم إصدار الهاتف عالمياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الهند إلى التوسع في صناعة الإلكترونيات ليصل حجمها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026، على خلفية زيادة إنتاج الهواتف الذكية والمسعى العالمي للتخلص من المخاطر في سلاسل التوريد في الصين، وفقاً لما قاله وزير التكنولوجيا الهندي، راجيف شاندراسيخار، لتلفزيون بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الجاري.

اقتصاد الشرق

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