أبل تخطط لمضاعفة إنتاجها فى الهند 5 مرات إلى 40 مليار دولار

أبل تخطط لمضاعفة إنتاجها فى الهند 5 مرات إلى 40 مليار دولار
التاريخ
9/25/2023 2:52:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تخطط شركة“أبل” لزيادة الإنتاج في الهند أكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمسة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء“بي تي آي” (PTI)، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تسمّهم.
تجاوزت قيمة إنتاج الشركة 7 مليارات دولار بالهند خلال السنة المالية الماضية، حيث تستهدف أن يصل الرقم إلى 40 مليار دولار، حسبما صرح المسؤولون للوكالة. لم ترد“أبل” على استفسار في هذا الشأن عبر البريد الالكتروني خارج ساعات العمل.
تصنع“أبل” تصنع أجهزة آيفون في الهند، ولديها خطط للبدء في تصنيع أجهزة“إير بودز” في العام المقبل.
أطلقت شركة صناعة الهواتف، ومقرها في كوبرتينو، أول جهاز“آيفون 15′′ صنعته في الهند هذا الشهر خلال يوم إصدار الهاتف عالمياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الهند إلى التوسع في صناعة الإلكترونيات ليصل حجمها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026، على خلفية زيادة إنتاج الهواتف الذكية والمسعى العالمي للتخلص من المخاطر في سلاسل التوريد في الصين، وفقاً لما قاله وزير التكنولوجيا الهندي، راجيف شاندراسيخار، لتلفزيون بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الجاري.
اقتصاد الشرق
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