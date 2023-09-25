الحكومة تنفي إلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفي إلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر
التاريخ
9/25/2023 2:51:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح المركز الإعلامي، اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.
وشدد على أن قرار مجلس الوزراء سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر من نفس العام، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.
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