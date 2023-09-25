الحكومة تنفي إلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

وأوضح المركز الإعلامي، اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

وشدد على أن قرار مجلس الوزراء سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر من نفس العام، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.