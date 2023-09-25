تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
التاريخ
9/25/2023 2:51:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن الميناء استقبل خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وأكد المركز – في بيان صحفي – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و148 طنا تشمل 5922 طن يوريا و2500 طن فلوسبار و6705 أطنان رمل و750 طن ملح صخري معبأ و7271 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55 ألفا و523 طن تشمل 11760 طن خردة و878 طن خشب زان و14 ألفا و100 طن كسب صويا و11 ألفا و26 طن قمح و7600 طن سكر و3996 طن أبلاكاش و5613 طن حديد و1790 رأس ماشية بإجمالي وزن 550 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1174 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4368 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28 ألفا و695 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 387 ألفا و134 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4886 شاحنة.
أ. ش. أ
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