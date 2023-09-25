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تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

9/25/2023 2:51:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن الميناء استقبل خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وأكد المركز – في بيان صحفي – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و148 طنا تشمل 5922 طن يوريا و2500 طن فلوسبار و6705 أطنان رمل و750 طن ملح صخري معبأ و7271 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55 ألفا و523 طن تشمل 11760 طن خردة و878 طن خشب زان و14 ألفا و100 طن كسب صويا و11 ألفا و26 طن قمح و7600 طن سكر و3996 طن أبلاكاش و5613 طن حديد و1790 رأس ماشية بإجمالي وزن 550 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1174 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4368 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28 ألفا و695 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 387 ألفا و134 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4886 شاحنة.

أ. ش. أ

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