مد العمل لمجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والعقارى حتى اعتماد ميزانية 2023 - جريدة البورصة

مد العمل لمجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والعقارى حتى اعتماد ميزانية 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/25/2023 2:50:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مد العمل لمجلس إدارات بنوك“الأهلى المصرى”، و”مصر” و”العقارى المصرى العربى” حتى اعتماد ميزانية 2023.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن التمديد تم لفترة لن تقل عن 6 أشهر ولن تزيد عن سنة، وستستمر خطة العمل بوتيرتها خلال الفترة المقبلة، وقد يعتمد مجالس الإدارات خلال الاجتماعين المقبلين بعض الأهداف التى يتم العمل عليها خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف ناجى لـ”البورصة،” أن التمديد لحين اعتماد ميزانيات البنوك الثلاثة الخاصة بعام 2023 من قبل الجمعية العمومية.
وأعاد الدكتور مصطفى مدبولى أصدر، إعادة تشكيل مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والعقارى المصرى لدورة جديدة فى 25 سبتمبر 2020.
وأعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله فى 31 ديسمبر الماضي، محققا أرباح قبل الضرائب بقيمة 71 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه.
ويرأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة.
وبلغ إجمالى أرباح بنك مصر قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مع سداد 15.9 مليار جنيه للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه، ويرأس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى، بينما يرأس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى مدحت قمر.
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