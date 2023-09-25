مد العمل لمجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والعقارى حتى اعتماد ميزانية 2023 - جريدة البورصة

وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن التمديد تم لفترة لن تقل عن 6 أشهر ولن تزيد عن سنة، وستستمر خطة العمل بوتيرتها خلال الفترة المقبلة، وقد يعتمد مجالس الإدارات خلال الاجتماعين المقبلين بعض الأهداف التى يتم العمل عليها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف ناجى لـ”البورصة،” أن التمديد لحين اعتماد ميزانيات البنوك الثلاثة الخاصة بعام 2023 من قبل الجمعية العمومية.

وأعاد الدكتور مصطفى مدبولى أصدر، إعادة تشكيل مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والعقارى المصرى لدورة جديدة فى 25 سبتمبر 2020.

وأعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله فى 31 ديسمبر الماضي، محققا أرباح قبل الضرائب بقيمة 71 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه.

ويرأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة.

وبلغ إجمالى أرباح بنك مصر قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مع سداد 15.9 مليار جنيه للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه، ويرأس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى، بينما يرأس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى مدحت قمر.