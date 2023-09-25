((الصناعات النسيجية)) تفاوض مستثمرين أجانب لإقامة مصانع لخيوط البوليستر

((الصناعات النسيجية)) تفاوض مستثمرين أجانب لإقامة مصانع لخيوط البوليستر
التاريخ
9/25/2023 2:49:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) المرشدى: 55% من مستلزمات القطاع مستوردة ونتطلع لزيادة نسبة المكون المحلى إلى 60%
تتفاوض غرفة الصناعات النسيجية مع مستثمرين أجانب لإقامة مصانع لخيوط البوليستر، فى محاولة لتوفيرها محليًا لتلبية احتياجات المصانع مع تصاعد أزمة الدولار حاليًا.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن 55% من مدخلات إنتاج القطاع مستوردة، وتتثمل فى خيوط البوليستر والألياف الصناعية، وتستورد من الصين وكوريا ودول شرق آسيا لامتلاكها تكنولوجيا تصنيع هذا النوع من الخيوط.
أضاف لـ”البورصة” أن الغرفة بالتعاون مع الحكومة خاصة لتوطين الصناعات المستورة، وجميع الشركات العاملة فى القطاع عرضت على الموردين الأجانب إقامة مصانع وبدورهم أبدوا الرغبة فى التواجد بالسوق المصرى.
أشار إلى أن أعداد مصانع القطاع تقدر بـ 5600 مصنع، وجميعها تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية بسبب صعوبة تدبير الدولار لها من قبل البنوك لشراء المستلزمات من الخارج.
ذكر أن نسبة المكون المحلى من الغزول والمنسوجات تصل إلى 45% وهى عبارة عن منتج القطن فقط، ونسعى إلى الوصول إلى 60% خلال عام.
قال نادر النجار، مدير عام الشركة المصرية الإيطالية للمفروشات والوبريات، إن أزمة السودان ساهمت فى ارتفاع أسعار الغزول السودانية بنسبة 50% ليسجل سعر الغزل السودانى قصير التيلة 140 جنيها للكيلو، لاعتماد مصر عليها فى تلبية احتياجات المصانع.
أشار إلى أن مواد الصباغة المستوردة شهدت ارتفاعات سعرية تقدر بـ 30% منذ بداية العام بالتزامن مع أزمة الدولار، لذلك تسعى شركته لتصدير 50% من الإنتاج إلى السوق العالمى لتوفير الدولار لاستيراد خامات التصنيع.
قال مجدي عيسى، مدير مصنع عيسى لصناعة المنسوجات الصناعية المختلفة، إن صناعة المفروشات تستورد 80% من الخامات ويتمثل أغلبها فى الغزول القطنية وخيوط البوليستر، نظرًا لأن الغزول المصرية تصدر للخارج.
أضاف لـ”البورصة”، أن الخامات المحلية تتمثل فى توافر بعض قطع الغيار لارتفاع جودتها وطول عمرها الافتراضى مقارنة بالمصرى الذى لا يتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير.
لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنعه تقدر بـ 10 أطنان شهرياً، مؤكداً اعتماده على السوق المحلي بنسبة 100% إلا أنه يواجه ضعف قدرة شرائية مدعومة بارتفاع أسعار المنتج النهائى.
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