((الصناعات النسيجية)) تفاوض مستثمرين أجانب لإقامة مصانع لخيوط البوليستر

تتفاوض غرفة الصناعات النسيجية مع مستثمرين أجانب لإقامة مصانع لخيوط البوليستر، فى محاولة لتوفيرها محليًا لتلبية احتياجات المصانع مع تصاعد أزمة الدولار حاليًا.

قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن 55% من مدخلات إنتاج القطاع مستوردة، وتتثمل فى خيوط البوليستر والألياف الصناعية، وتستورد من الصين وكوريا ودول شرق آسيا لامتلاكها تكنولوجيا تصنيع هذا النوع من الخيوط.

أضاف لـ”البورصة” أن الغرفة بالتعاون مع الحكومة خاصة لتوطين الصناعات المستورة، وجميع الشركات العاملة فى القطاع عرضت على الموردين الأجانب إقامة مصانع وبدورهم أبدوا الرغبة فى التواجد بالسوق المصرى.

أشار إلى أن أعداد مصانع القطاع تقدر بـ 5600 مصنع، وجميعها تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية بسبب صعوبة تدبير الدولار لها من قبل البنوك لشراء المستلزمات من الخارج.

ذكر أن نسبة المكون المحلى من الغزول والمنسوجات تصل إلى 45% وهى عبارة عن منتج القطن فقط، ونسعى إلى الوصول إلى 60% خلال عام.

قال نادر النجار، مدير عام الشركة المصرية الإيطالية للمفروشات والوبريات، إن أزمة السودان ساهمت فى ارتفاع أسعار الغزول السودانية بنسبة 50% ليسجل سعر الغزل السودانى قصير التيلة 140 جنيها للكيلو، لاعتماد مصر عليها فى تلبية احتياجات المصانع.

أشار إلى أن مواد الصباغة المستوردة شهدت ارتفاعات سعرية تقدر بـ 30% منذ بداية العام بالتزامن مع أزمة الدولار، لذلك تسعى شركته لتصدير 50% من الإنتاج إلى السوق العالمى لتوفير الدولار لاستيراد خامات التصنيع.

قال مجدي عيسى، مدير مصنع عيسى لصناعة المنسوجات الصناعية المختلفة، إن صناعة المفروشات تستورد 80% من الخامات ويتمثل أغلبها فى الغزول القطنية وخيوط البوليستر، نظرًا لأن الغزول المصرية تصدر للخارج.

أضاف لـ”البورصة”، أن الخامات المحلية تتمثل فى توافر بعض قطع الغيار لارتفاع جودتها وطول عمرها الافتراضى مقارنة بالمصرى الذى لا يتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير.

لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنعه تقدر بـ 10 أطنان شهرياً، مؤكداً اعتماده على السوق المحلي بنسبة 100% إلا أنه يواجه ضعف قدرة شرائية مدعومة بارتفاع أسعار المنتج النهائى.