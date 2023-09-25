إيكو فلو تطلق عروض وخصومات للمستهلكين في الإمارات مطلع شهر أكتوبر

(MENAFN
- Publsh) بمناسبة إطلاق منتجاتها المبتكرة في المملكة العربية السعودية عبر متاجر "أمازون" و "نون" الإلكترونية بدءًا من مطلع الشهر المقبل
دبي-الإمارات العربية المتحدة، 25 سبتمبر 2023:
أعلنت اليوم "إيكو فلو- EcoFlow" المزود الرائد للحلول المبتكرة للطاقة الصديقة للبيئة والمتخصصة مجال الطاقة المستدامة والمتجددة عالمياً، عن عروض ترويجية وخصومات حصرية للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة على منتجاتها اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، بمناسبة إطلاق منتجاتها المبتكرة في المملكة العربية السعودية عبر متاجر "أمازون" و "نون" الإلكترونية بدءًا من مطلع الشهر المقبل.
ويأتى هذا الإطلاق الجديد في إطار استراتيجية الشركة لتوفير حلول الطاقة الصديقة للبيئة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية الأكثر ابتكاراً في العالم والتي توفر الراحة والاستدامة، وتلبي كافة احتياجات المستهلكين والطلب المتزايد على حلول الطاقة الخارجية المستدامة والموثوقة ، وكذلك احتياجات الطاقة المستدامة في المناطق الصحراوية وغيرها، والتى تعتبر الحل الأمثل للطاقة الصديقة للبيئة بدون ضوضاء وبديلاً عن مولدات الغاز التقليدية.
وبمناسبة الإطلاق الجديد في السعودية تقدم العلامة التجارية الرائدة للمستهلكين عروض حصرية على متاجر "أمازون" و "نون" الإلكترونية لأحدث منتجاتها المبتكرة، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا للعملاء الذين يشترون منتجات مختارة خلال فترة الإطلاق الخاصة.
وتعَد محطات الطاقة المحمولة "ريفر2" و "ريفر برو2" الجديدة أحدث المنتجات المبتكرة في مجال الطاقة المحمولة، كما توفر خيارات تخزين طاقة قوية متعددة، بجانب التصميم المدمج والوزن الخفيف ولذا تعتبر الحل الأمثل للاستخدام في الهواء الطلق ورحلات التخييم وفي حالات الطوارئ، ويتميز "ريفر2" بمخرج تيار متردد بقدرة 600 واط ومدخل طاقة شمسية بقدرة 600 واط، كما يوفر الإصدار "ريفر برو2" الكفاءة العالية مع مخرج تيار متردد بقدرة 1200 واط ومدخل طاقة شمسية بقدرة 720 واط، مما يضمن طاقة كافية للأجهزة.
وتوفر محطة الطاقة المحمولة "إيكو فلو دلتا 2" معيار مبتكر جديد لحلول الطاقة المحمولة حيث تقدم مزيجًا لا مثيل له من القوة والموثوقية، بفضل سعة كبيرة تبلغ 2016 وات في الساعة ومخرج تيار متردد قوي بقدرة 2200 وات تم تصميمه لتلبية احتياجات الطاقة الأكثر طلباً، بدءًا من تزويد المنازل بالطاقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي وحتى إبقاء الأجهزة مشحونة بالطاقة أثناء الرحلات الخارجية.
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