أول مجموعة من لاجئي ناغروني قرة باغ تصل إلى أرمينيا

أعلنت الحكومة الأرمينية الأحد إن نحو 1050 لاجئا من منطقة ناغروني قرة باغ وصلوا إلى البلاد بعد العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على المنطقة المتنازع عليها.

وكانت هناك تقارير في وقت سابق من يوم الأحد بشأن فرار 377 شخصا من منطقة الصراع في جنوب القوقاز التي تعتبر أراضي أذربيجانية بموجب القانون الدولي، ولكن غالبية سكانها من الأرمن.

ويخشى أرمن قرة باغ من تعرضهم للطرد أو الانتقام من أذربيجان بعد عقود من الصراع.

وقالت القيادة الأرمنية في ستيباناكيرت، عاصمة ناغروني قرة باغ، يوم الأحد إن "الأسر التي شردت بعد العملية العسكرية الأخيرة والتي تريد مغادرة الجمهورية سيتم نقلها إلى أرمينيا".

وأضافوا أن ذلك سيجري بمرافقة قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الأرمينية قد قالت إن قافلة إسعاف تقل جنودا أرمن جرحى توجهت نحو أرمينيا يوم الأحد برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأصيب المقاتلون خلال العملية العسكرية الأخيرة التي قامت بها أذربيجان للسيطرة على ناغروني قرة باغ.

وسعى الزعيم الأذري الرئيس إلهام علييف، إلى ضم قرة باغ إلى أذربيجان.





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