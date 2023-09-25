الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر إقدام المتطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إقدام المتطرفين

على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي أمام عدد من السفارات، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.



وأكد معالي الأمين العام على الدعوة مجدداً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية، حيث أن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح اتجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف.



وشدد معاليه إلى ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.

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