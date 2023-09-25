الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر إقدام المتطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي

الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر إقدام المتطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي
التاريخ
9/25/2023 2:44:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إقدام المتطرفين
على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي أمام عدد من السفارات، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.
وأكد معالي الأمين العام على الدعوة مجدداً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية، حيث أن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح اتجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف.
وشدد معاليه إلى ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.
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