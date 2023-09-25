مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد ضرورة الوحدة بعد الفيضانات القاتلة

شدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيل يوم الأحد على ضرورة تنسيق أي جهد وطني لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا، وذلك في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت الجزء الشرقي من البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرقي ليبيا بمدينة بنغازي حيث ناقشا جهود الإغاثة المستمرة في المناطق المنكوبة.

وقال باتيلي عبر صفحته على منصة إكس ، تويتر سابقا،"لقد جددت دعوتي لجميع الأطراف الليبية للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".

وأضاف باتيلي: "شددت على ضرورة منح حق الوصول الكامل لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تعمل على تخفيف معاناة المنكوبين."

يشار إلى أنه في 10 سبتمبر تسببت العاصفة دانيال ، القادمة من البحر المتوسط، في أكبر وأسوأ فيضانات منذ عقود في شرقي ليبيا. وتسببت في قتل آلاف الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف، بينما تعرضت البنية التحتية في المنطقة لأضرار بالغة.

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