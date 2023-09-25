دبي تتفوق عالمياً في ثراء منتجها السياحي

أكد تقرير أمريكي أن دبي تتميز بتنوع وثراء المنتج السياحي الذي تقدمه لزوارها لتجمع بين كل ما هو عصري وأيضاً تراثي، في مشهد فريد يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وذكر تقرير نشرته ((لاس فيغاس ريفيو- جورنال))، تنوع المنتجات وخيارات السياحة والضيافة في دبي عالمياً، فضلاً عن ثرائها ليشمل ما هو تراثي وأيضاً الحديث والترفيهي ليناسب جميع المستويات من الزوار، لافتاً إلى البيانات التي نشرتها أخيراً شركة ((نايت فرانك)) البريطانية للاستشارات العقارية، والتي توقعت أن تتفوق دبي على ((لاس فيغاس)) في عدد الغرف الفندقية بحلول نهاية العام الجاري عندما تضيف إلى مخزونها من الغرف الفندقية 9000 غرفة جديدة من المقرر الانتهاء من إنشائها على مدار العام الجاري ليرتفع الإجمالي لديها بذلك إلى 154.000 غرفة فندقية، مقارنة مع 151.771 غرفة فندقية في المدينة الأمريكية السياحية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن دبي وجهة سياحية ساحرة تتميز بتفرد وتنوع منتجها السياحي الذي تقدمه لزوارها وأن هذا التنوع يشمل أيضاً مواقع فنادقها، ذلك أن هذه المواقع موزّعة على كافة أرجاء الإمارة، وإن كانت هناك مواقع معينة ترتفع فيها أعداد الفنادق، مثل جزيرة ((نخلة جميرا)) و((مركز دبي المالي العالمي))، وغيرها من المناطق، إلا أن فنادق دبي تبقى على الرغم من ذلك منتشرة في كافة المواقع، على النقيض من فنادق لاس فيغاس، والتي تتركز جميعها في المنطقة المعروفة باسم قطاع ((ذا ستريب)).

وأضافت ((لاس فيغاس ريفيو- جورنال)) أن تنوع المنتج السياحي في دبي يشمل أيضاً إبداعاتها، ومنها على سبيل المثال قدرتها على تأسيس وجهات سياحية ومنشآت ترفيهية على جزر أو شبه جزر اصطناعية داخل مياه الخليج العربي حيث أضافت الإمارة إلى شواطئها ووجهاتها المائية مساحات واسعة تزيد من رونقها السياحي.