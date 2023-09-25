«نايت فرانك»: الإمارات رابع مستثمر عقاري في اليابان

تبوأت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً على مستوى المستثمرين العقاريين في اليابان خلال العام الجاري.

وأظهر تقرير لشركة ((نايت فرانك إل إل بي)) للاستشارات العقارية أن سنغافورة أصبحت أكبر مستثمر في قطاع العقارات في اليابان، مدفوعة بضعف الين الياباني وارتفاع الطلب في صناعة الخدمات اللوجستية وصناعة الضيافة، موضحاً أن إجمالي التدفقات الواردة من سنغافورة بلغ نحو 3 مليارات دولار حتى الآن في 2023، يليها مستثمرون من الولايات المتحدة وكندا والإمارات.

وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) قد استحوذ وحده على محفظة مكونة من 27 فندقاً ومنتجعاً بعد شرائها من شركة ((دايوا هاوس اندستري))، والتي تعد أكبر شركة إنشاءات في اليابان، مقابل مبلغ إجمالي أقل من مليار دولار.

وقالت كريستين لي، رئيسة قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ((نايت فرانك))، إن شراء صندوق الثروة السيادية السنغافوري ((جي آي سي)) لستة مستودعات في اليابان من شركة بلاكستون مقابل 800 مليون دولار ساهم في ذلك بشكل كبير.

ووصف كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق الثروة السيادية السنغافوري جيفري جانسوبهاكيج، اليابان مؤخرا بأنها سوق ((رخيصة جدا)) حيث يمكن تحقيق القيمة، ولديها طريق طويل للمضي قدما.

وأنفق المستثمرون الأجانب، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، وشركة كيه كيه آر، وشركة بلاكستون، ما مجموعه 2 مليار دولار على الصفقات في قطاع الفنادق في اليابان حتى الآن في عام 2023، بحسب شركة ((أم إس سي آي)) للأصول العقارية.

وأضافت ((نايت فرانك))، أن تزايد ترتيبات العمل الهجين (أي العمل من المكاتب لفترة والعمل عن بُعد أيضاً) في اليابان وارتفاع العرض أدى إلى تآكل شهية المستثمرين تجاه قطاع المكاتب.