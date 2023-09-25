154 علامة جودة لمستحضرات التجميل في 6 أشهر

أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 1880 شهادة مطابقة لمستحضرات تجميل والعناية الشخصية، تغطي أكثر من 17000 منتج، كما أصدرت الوزارة 154 علامة جودة إماراتية، تشمل أكثر من 15000 منتج خلال النصف الأول من 2023.

وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - عبر موقعها الرسمي على منصة ((إكس))، أن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، تم تصميمه بعناية، لضمان تلبية المنتجات للمعايير القياسية المعتمدة عالمياً، بهدف تعزيز سلامة وجودة كل منتج وحماية المستهلكين من المواد الضارة، لترسيخ الثقة في منتجاتنا، والمساهمة في نجاح العلامات التجارية الوطنية.

وتعتبر شهادات تقييم المطابقة للمنتجات والخدمات، ضمانة لمنظومة الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة للمنتجات والصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حسب إدارة الاعتماد الوطني في الوزارة.

وتعزز شهادات المطابقة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتلعب دوراً فاعلاً في سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق الإماراتية، سواء كانت من المنتجات المصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج.

منظومة متكاملة

ونجحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في توفير منظومة متكاملة، لمراقبة جودة مستحضرات التجميل والعطور والعناية الشخصية في أسواق الدولة، وتهدف الوزارة إلى ضبط وتنظيم هذا القطاع، وحماية المستهلك المحلي، ومكافحة عمليات الغش التجاري، ومنع تداول السلع والمنتجات الرديئة الصنع، والتي تتسبب في أضرار على صحة وسلامة المستهلكين.

وتستهدف الوزارة من إصدار شهادات المطابقة، ضمان حماية المستهلك من عمليات الغش والتلاعب، بسبب عدم مطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في سمعة سوق مستحضرات التجميل الإماراتية، إقليمياً ودولياً.

وتضع الوزارة في المقام الأول صحة وسلامة المستهلكين ضمن أولوياتها، وتساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، إقليمياً وعالمياً، كما تهدف إلى تحفيز الابتكار والجودة، من أجل تحقيق السلامة ضمن منظومة صناعية متكاملة.

مطابقة المنتجات

وتقوم ((جهات تقييم المطابقة)) بدور مهم في التأكد من مطابقة المنتجات في أسواق الدولة، لتعزيز الثقة في المنتجات الصادر لها شهادة مطابقة إماراتية تثبت سلامتها وجودتها، وفقاً للوائح والأنظمة الوطنية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات، بما يعزز الصادرات والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم على الاقتصاد الوطني.

وتعتمد الوزارة مجموعة من الإجراءات، تعلن بموجبها قبول جهة تقييم المطابقة، بعد التأكد من إمكاناتها في إجراء تقييم المطابقة، وهي إجراءات يتم اتخاذها إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.