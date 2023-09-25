«فيديكس» تفوز بجائزة أفضل شركة لوجستية للعام

حصدت ((فيديكس إكسبريس))، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً، جائزة ((أفضل شركة لوجستية للعام)) في حفل توزيع ((جوائز الخدمات اللوجستية والنقل)) لعام 2023.

وقد تم تكريم ((فيديكس)) لشبكتها الراسخة ومبادراتها المتعلقة بالاستدامة ودمجها للتكنولوجيا ضمن مجموعتها الواسعة من خدمات النقل والتجارة الإلكترونية. وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ((فيديكس إكسبريس)): ((يعد هذا التكريم شهادة على التزامنا بابتكار كيفية تقديم التميز لعملائنا.

نحن نستكشف باستمرار طرقاً مبتكرة لتلبية متطلبات عملائنا المتغيرة، ويشمل ذلك جعل عملياتنا أكثر استدامة من الناحية البيئية واستخدام التكنولوجيا لتقديم تجارب رقمية وحلول متميزة للشركات للتنافس في السوق العالمية)).

في سوق الإنترنت الذي يتسم بالتنافس المتزايد، تساعد مجموعة حلول التجارة الإلكترونية من ((فيديكس)) تجار التجزئة عبر الإنترنت، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تقديم عرض خدمة متميز لعملائهم.