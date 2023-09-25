Monday, 25 September 2023 11:01 GMT

«فيديكس» تفوز بجائزة أفضل شركة لوجستية للعام

9/25/2023 2:43:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصدت ((فيديكس إكسبريس))، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً، جائزة ((أفضل شركة لوجستية للعام)) في حفل توزيع ((جوائز الخدمات اللوجستية والنقل)) لعام 2023.

وقد تم تكريم ((فيديكس)) لشبكتها الراسخة ومبادراتها المتعلقة بالاستدامة ودمجها للتكنولوجيا ضمن مجموعتها الواسعة من خدمات النقل والتجارة الإلكترونية. وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ((فيديكس إكسبريس)): ((يعد هذا التكريم شهادة على التزامنا بابتكار كيفية تقديم التميز لعملائنا.

نحن نستكشف باستمرار طرقاً مبتكرة لتلبية متطلبات عملائنا المتغيرة، ويشمل ذلك جعل عملياتنا أكثر استدامة من الناحية البيئية واستخدام التكنولوجيا لتقديم تجارب رقمية وحلول متميزة للشركات للتنافس في السوق العالمية)).

في سوق الإنترنت الذي يتسم بالتنافس المتزايد، تساعد مجموعة حلول التجارة الإلكترونية من ((فيديكس)) تجار التجزئة عبر الإنترنت، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تقديم عرض خدمة متميز لعملائهم.

MENAFN25092023000110011019ID1107132806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث