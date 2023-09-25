دبي تستضيف منتدى مراكز البيانات الخضراء

استضافت دبي منتدى مراكز البيانات الخضراء بمشاركة أكثر من 80 خبيراً وجهة معنية بمراكز البيانات. وأكدت المناقشات الحاجة الملحة إلى الاستدامة في عمليات مراكز البيانات، بوصفها أحد العوامل الأساسية في تحقيق أهداف الحياد المناخي في المنطقة.

وسلطت الفعالية الضوء على الدور المهم الذي يجب أن تؤديه كفاءة الطاقة في استدامة مراكز البيانات، ولا سيما في ضوء التوقعات التي تشير إلى وصول الاقتصاد الرقمي في دبي إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول 2031، وبزيادة تبلغ نحو 38 مليار دولار على قيمته الحالية.

وتنسجم نقاشات الفعالية مع تقرير التقييم العالمي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن التغير المناخي، والذي يؤكد الحاجة الملحة لتقليل الانبعاثات العالمية بنسبة 43% على الأقل بحلول سنة 2030، من أجل خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس.

وأكد الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي في وكالة الطاقة الدولية، ضرورة مضاعفة التقدم في معدل كفاءة الطاقة إلى جانب زيادة إمكانات الطاقة المتجددة 3 مرات عالميا بحلول 2030. وتشير أحدث بحوث وكالة الطاقة الدولية إلى أن ازدياد كمية الحوسبة في مراكز البيانات بنسبة 550% بين سنتي 2010 و2018 ترافق معه ارتفاع كمية الطاقة التي استهلكتها هذه المراكز بنسبة 6% فقط.

ويُعزى هذا الفارق المذهل بين النقطتين إلى التحسينات السريعة في كفاءة الطاقة والتي أسهمت في الحد من نمو طلبات مراكز البيانات على الطاقة، والتي تمثل نحو 1% إلى 1.5% من الاستخدام العالمي للكهرباء.