«اقتصادية الشارقة» تبحث تحديات الأمن الغذائي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ندوة ((الأمن الغذائي في إمارة الشارقة)) في مبنى الدائرة الرئيسي، وذلك تعزيزاً لدور الدائرة في مجال دعم وتطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، باعتباره أحد محركات الاقتصاد المستدام نحو التنوع والتنافسية، كما تأتي الندوة لعرض آراء ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية حول التحديات التي تواجه هذا القطاع على المستوى المحلي، والخروج باستراتيجيات شاملة لتحقيقه في ظل الظروف المعاصرة والمستقبلية. وشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية، بحضور عدد من موظفي الجهات المعنية بالقطاع الغذائي والزراعي في الإمارة.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور، حيث قدمت دائرة التنمية الاقتصادية في محورها الأول عرضاً توضيحياً عن رخص تجارة المواد الغذائية في الإمارة، إضافة إلى مؤشرات رخص بيع المواد الغذائية، وذلك بهدف الوصول إلى الاكتفاء الغذائي من المواد الغذائية ولتحقيق المنفعة على الأفراد والشركات والمجتمع على حدٍ سواء من خلال تسهيل تجارة الغذاء وسلاسل التوريد.

وشاركت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالحديث عن أهم مشاريع ومبادرات الدائرة التي تسهم في الأمن الغذائي، وهو مشروع مزرعة القمح، وكذلك تم التطرق إلى المشاريع الأخرى القائمة، مثل مشروع مراعي الشارقة، كما تم الإشارة إلى المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الغذائية، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن توفر واستدامة الكميات اللازمة لتغطية حاجات الإمارة.

وفي المحور الأخير تحدثت جمعية الشارقة التعاونية عن مبادرة الجمعية لدعم المزارعين من فئة كبار السن بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حيث تقدم الجمعية دوراً مهماً في رعاية ودعم منتجاتهم، ما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات لأصحاب المزارع لتوريد منتجاتهم الزراعية لفروع تعاونية الشارقة من حيث الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد وأولوية عرض المنتجات.